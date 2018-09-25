Отец Макгрегора заявил, что в бою с его сыном Нурмагомедов не продержится и одного раунда

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Тони Макгрегор, отец бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, поделился ожиданиями от поединка своего сына с действующим обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Отец Макгрегора заявил, что в бою с его сыном Нурмагомедов не продержится и одного раунда
  • Reuters

«Я полностью уверен, что Конор нокаутирует его в первом раунде. Другого быть не может — Хабиб не доживёт до второй пятиминутки», — цитирует Тони Макгрегора The Irish Sun.

По его словам, российский боец не сможет конкурировать с ирландцем ни в скорости, ни в точности. Он выразил мнение, что Нурмагомедов слишком медленный, и назвал его любителем.

«Конор сломает ему череп. Он в потрясающей форме, его мощь невероятна», — добавил отец Макгрегора.

Ранее российский боец Хусейн Халиев обратился к Макгрегору.

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