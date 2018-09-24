Российский боец Халиев обратился к Макгрегору после пресс-конференции в Нью-Йорке

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Российский боец Хусейн Халиев обратился к ирландцу Конору Макгрегору после пресс-конференции, посвящённой бою за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) c россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Российский боец Халиев обратился к Макгрегору после пресс-конференции в Нью-Йорке
  • Reuters

«Конор, ты большой мастер болтовни. Я в этом убедился, посмотрев пресс-конференцию. Эта болтовня у тебя проходит в Ирландии, Америке и ещё где-то. Но когда дело касается Чечни или Кавказа, тебе нужно думать, что можно говорить, а что нельзя», — приводит слова Халиева Sport24.

Он отметил, что ирландцу придётся отвечать за свои слова в октагоне или за его пределами, потому что он затронул честь семьи.

«Поэтому советую тебе побыстрее раскаяться и принести извинения, ведь жизнь не заканчивается боем с Хабибом. Следи за языком, если не ищешь больших приключений», — сказал Халиев.

Ранее американский боец смешанных единоборств и депутат Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон сделал прогноз на поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

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