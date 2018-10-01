Макгрегор: я сделаю из Нурмагомедова игрушечного болванчика

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сделал очередное заявление в преддверии поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Макгрегор: я сделаю из Нурмагомедова игрушечного болванчика
  • Reuters

«Я сделаю из Хабиба игрушечного болванчика. Да, в этом поединке есть немного личного отношения, но, с другой стороны, я отношусь ко всем боям одинаково», — цитирует Макгрегора Sport24 со ссылкой на The MAC Life.

Он также сказал, что представляет перед боем с Нурмагомедовым, как будет наносить ему увечья.

«Всё, что я вижу перед собой каждый раз, — это пустое лицо и тело, которое нужно избить и победить. Я уже вижу, как голова Хабиба будет дёргаться от моих ударов, и слышу, как мозги бултыхаются у него в голове», — заявил Макгрегор.

Он добавил, что профессионально готовится к бою, находится в хорошей форме и уверен в себе.

Поединок за чемпионский титул UFC Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее Конор Макгрегор рассказал о своём отношении к тому, что его лишили поясов в двух весовых категориях UFC.

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