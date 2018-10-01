Макгрегор: хочу вернуться в UFC и показать, кто здесь король

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал о своём отношении к тому, что его лишили поясов в двух весовых категориях Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Макгрегор: хочу вернуться в UFC и показать, кто здесь король
  • © Joel Marklund
  • globallookpress.com

«Меня раздражает смотреть, как раздают чемпионские титулы, кто и как их завоёвывает. Наблюдая за этим со стороны, я проголодался до побед и теперь хочу вернуться и показать, кто здесь король», — приводит слова Макгрегора The MAC Life.

Следующий свой бой Макгрегор проведёт против россиянина Хабиба Нурмагомедова 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил видеоролик, в котором показал, как проходит его подготовка к бою с ирландцем Конором Макгрегором.

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