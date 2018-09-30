Нурмагомедов выложил видео о подготовке к поединку с Макгрегором

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил видеоролик, в котором показал, как проходит его подготовка к бою с ирландцем Конором Макгрегором.

© Jason Silva

globallookpress.com

Видео размещено на канале спортсмена в Youtube. В ролике также показана встреча россиянина с болельщиками. Поединок Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Ранее в сети появилась фотография Нурмагомедова с гематомой под глазом.