Нурмагомедов выложил видео о подготовке к поединку с Макгрегором
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил видеоролик, в котором показал, как проходит его подготовка к бою с ирландцем Конором Макгрегором.
- © Jason Silva
- globallookpress.com
Видео размещено на канале спортсмена в Youtube.
В ролике также показана встреча россиянина с болельщиками.
Поединок Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее в сети появилась фотография Нурмагомедова с гематомой под глазом.
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