В сети появилась фотография Нурмагомедова с гематомой под глазом

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Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов выложил фотографию с обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
В сети появилась фотография Нурмагомедова с гематомой под глазом
  • Reuters

На фото у Нурмагомедова можно заметить гематому под глазом.

«Неделя до боя у Нурмагомедова, вылетаем в Лас-Вегас. Не обращайте внимания на лицо Хабиба. Позади тяжёлые тренировки, впереди сгонка веса и сам поединок», — написал Тухугов в своём Instagram.

6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов будет защищать пояс UFC в лёгком весе в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее олимпийский чемпион по плаванию поделился ожиданиями от поединка Нурмагомедова и Макгрегора.

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