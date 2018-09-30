В сети появилась фотография Нурмагомедова с гематомой под глазом
- Reuters
На фото у Нурмагомедова можно заметить гематому под глазом.
«Неделя до боя у Нурмагомедова, вылетаем в Лас-Вегас. Не обращайте внимания на лицо Хабиба. Позади тяжёлые тренировки, впереди сгонка веса и сам поединок», — написал Тухугов в своём Instagram.
6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов будет защищать пояс UFC в лёгком весе в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее олимпийский чемпион по плаванию поделился ожиданиями от поединка Нурмагомедова и Макгрегора.