Олимпийский чемпион по плаванию поделился ожиданиями от поединка Нурмагомедова и Макгрегора

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Олимпийский чемпион Лондона-2012 южноафриканский пловец Чад Ле Кло сделал прогноз на поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Бой будет отличным. Не хочу делать прогнозов, но думаю, что если Конор не победит Хабиба в первом или втором раунде, то ему не справиться», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

Он также рассказал, что раньше был поклонником Макгрегора, но его отношение к бойцу изменилось.

«Мне кажется, он пересёк черту дозволенного. Та история с нападением на автобус мне очень не понравилась», — добавил Ле Кло.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоится в Лас-Вегасе 6 октября.

Ранее Нурмагомедова отметили на доске почёта АКА.

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