Макгрегор вспомнил жертв стрельбы в Лас-Вегасе в связи с годовщиной трагедии

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор почтил память жертв стрельбы в Лас-Вегасе в день годовщины трагедии.

«Лас-Вегас всегда был для меня и моей семьи вторым домом. Люблю этот город всем сердцем. О многом, что произошло тут, я часто вспоминаю. Год назад в этот день в Вегасе произошел акт бессмысленного насилия. Тогда погибло 58 человек, а жизни сотен других людей никогда не станут прежними. Но все это не сломило дух города, его силу и стойкость», — написал спортсмен в Instagram.

Он также выразил мнение, что город сплотился вокруг пострадавших и за прошедший год стал сильнее.

«Мы должны помнить, что должны распространять любовь, и никогда не забывать тех, кто покинул нас в тот день. Жду вас в Лас-Вегасе в эту субботу», — говорится в обращении Макгрегора.

6 октября в Лас-Вегасе состоится поединок за пояс чемпиона UFC в лёгком весе между Макгрегором и обладателем титула россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Макгрегор заявил, что Нурмагомедов рассыпется на мелкие кусочки.