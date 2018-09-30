Совершенствование ударной техники и фанатский флешмоб: как проходит подготовка Нурмагомедова к бою с Макгрегором

До поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором остаётся всего неделя. В ходе подготовки российский боец сконцентрировался на навыках ведения боя в стойке, но не забывал и об улучшении своих борцовских качеств. Россиянин провёл спарринг с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко и американцем Джоном Фитчем. Также Нурмагомедов был удостоен места на доске почёта зала Американской академии кикбоксинга (AKA), а около сотни фанатов организовали в его честь флешмоб.

До главного события года в смешанных единоборствах остаётся меньше недели, и подготовка спортсменов к поединку входит в заключительную фазу. Для Хабиба Нурмагомедова бой с Конором Макгрегором — возможность не только победить своего давнего противника, но и доказать, что он по праву носит звание чемпиона UFC в лёгком весе. На пресс-конференции ирландец неоднократно обвинял дагестанца в том, что тот получил титул в сражении с всего лишь 11-м номером рейтинга, поэтому не может считаться настоящим обладателем пояса.

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Если Макгрегор уже успел продемонстрировать, что со всей серьёзностью относится к сильным сторонам своего противника и прилагает все усилия, чтобы нивелировать главный козырь Нурмагомедова — навыки в борьбе, то сам дагестанец усиленно работает над ведением боя в стойке. Причём для этого у него есть все необходимые ресурсы.

Его тренер — один из самых уважаемых специалистов в ММА Хавьер Мендес, в списке достижений которого значится победа на чемпионате мира по кикбоксингу. Именно под его чутким руководством развивались таланты чемпионов UFC Кейна Веласкеса и Дэниела Кормье, которые смогли добавить к своим борцовским умениям отличные навыки в ударной технике. Не без его участия Люк Рокхолд получил титул в средней весовой категории. В UFC американец прославился во многом своей безукоризненной работой ног, хотя его базовой дисциплиной является джиу-джитсу.

Сам Мендес отдавал должное будущему сопернику россиянина и признавался, что за столь короткий срок Нурмагомедову вряд ли удастся достичь уровня Макгрегора в ударной технике, однако максимально подготовить его к будущему испытанию — задача выполнимая. Поэтому неудивительно, что львиную долю своего времени в зале Хабиб уделял именно боксу.

«Ударная техника Хабиба хороша. Он недавно проводил спарринги с боксёрами и без проблем справился с этим. Многие недооценивают его навыки в стойке, и они увидят, что он хорошо работает в этом положении. Но это совершенно не значит, что мы будем выходить на бой с таким настроем. Не с таким классным атлетом, как Конор. Но это не значит и то, что Хабиб будет только бороться, нет. Макгрегору нужно смотреть в оба», — приводит слова Мендеса The Bloody Elbow.

Наставник признался, что в схватке с ирландцем нельзя рассчитывать исключительно на перевод боя в партер, отметив, что Макгрегор является отличным спортсменом.

«Он считается одним из величайших борцов не без причины. Поэтому работа в стойке будет в любом случае, её не избежать», — заключил Мендес.

В ходе подготовки Нурмагомедов занимался не только со своими обычными напарниками, включая Рокхолда и Веласкеса, но также обратился к ещё нескольким специалистам по ударной технике. Одним из них стал Александр Шлеменко, который провёл несколько дней в лагере Американской академии кикбоксинга.

«Сегодня к нам в зал заглянул Александр Шлеменко. Чемпион по жизни и человек, который очень многое делает для популяризации здорового образа жизни в нашей стране. Удачи тебе во всём, друг», — написал Нурмагомедов на своей официальной странице в Instagram.

Возможно, именно в спарринге с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Нурмагомедов получил гематому под левым глазом. 30 сентября его партнёр по команде Зубайра Тухугов опубликовал соответствующую фотографию.

«До боя брата остаётся неделя. Вылетаем в Лас-Вегас, не обращайте внимания на лицо Хабиба. Его тяжёлая подготовка позади, впереди сгонка веса и сам поединок», — написал в Instagram Тухугов.

При этом сам Нурмагомедов не забывал и о своём главном оружии — борцовских навыках. Его невероятные умения в данном аспекте отмечали многие бойцы смешанных единоборств, среди которых даже опытнейший Чейл Соннен. Будущий соперник Фёдора Емельяненко по полуфиналу Гран-при Bellator лично признался, что даже ему есть чему поучиться у дагестанца.

Однако сам Хабиб не стоит на месте и продолжает совершенствоваться в этом направлении. Так, он рассказал, что в ходе подготовки к бою с Макгрегором ему помогал известный боец ММА Джон Фитч. За свою карьеру 40-летний американец успел запомниться успешными выступлениями в UFC, где даже имел возможность сражаться за титул в полусреднем весе с легендарным Жоржем Сен-Пьером. А в мае у Фитча состоялся триумфальный дебют в Bellator: он одержал победу над Полом Дэйли.

Причём его сильной стороной всегда считалась борьба. Фитч является обладателем чёрного пояса в джиу-джитсу, а в молодости имел опыт выступления в первом дивизионе NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта США и Канады. — RT) по борьбе.

«Отличный день борьбы с легендой ММА Джоном Фитчем», — написал в соцсети Нурмагомедов.

Подготовка к бою с Макгрегором носила для Хабиба не только рабочий характер. Так, в ходе одного из занятий он попал на доску почёта своего родного зала Американской академии кикбоксинга. Также в честь россиянина был организован флешмоб. На тренировочную площадку ворвались около 100 человек в футболках с изображением Нурмагомедова и принялись скандировать имя российского бойца.

Сам Нурмагомедов повёл себя довольно скромно и отметил, что готов к будущей схватке с Макгрегором.

До главного события UFC 229 остаётся около семи дней, но Нурмагомедов и Макгрегор встретятся чуть раньше. Как сообщили в UFC, уже 4 октября пройдёт ещё одна пресс-конференция перед турниром, участниками которой станут россиянин и ирландец.