Стала известна дата второй пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора

Вторая пресс-конференция перед поединком за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится 4 октября в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани в своём Twitter.

According to the UFC’s 229 schedule, Conor and Khabib will take part in another press conference in Las Vegas next Thursday. This time, it will be open to the public. — Ariel Helwani (@arielhelwani) 28 сентября 2018 г.

Он также отметил, что в этот раз пресс-конференцию смогут посетить болельщики.

Первая пресс-конференция Нурмагомедова и Макгрегора, на которой бойцы провели дуэль взглядов, прошла 20 сентября в Нью-Йорке. На ней могли присутствовать только представители СМИ.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 6 октября.

Ранее сообщалось, что отцу Нурмагомедова не выдали визу в США.