Стала известна дата второй пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора

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Вторая пресс-конференция перед поединком за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится 4 октября в Лас-Вегасе.
Стала известна дата второй пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора
  • Reuters

Об этом сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани в своём Twitter.

Он также отметил, что в этот раз пресс-конференцию смогут посетить болельщики.

Первая пресс-конференция Нурмагомедова и Макгрегора, на которой бойцы провели дуэль взглядов, прошла 20 сентября в Нью-Йорке. На ней могли присутствовать только представители СМИ.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 6 октября.

Ранее сообщалось, что отцу Нурмагомедова не выдали визу в США.

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