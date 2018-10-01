Нурмагомедов — о Макгрегоре: когда алкоголик что-то говорит, то люди не обращают на это внимания

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его не задевают слова его соперника ирландца Конора Макгрегора.

«Я могу контролировать свои эмоции. Он может говорить всё что хочет. Когда алкоголик что-то говорит, другие не обращают на это внимания. Мне всё равно, что он говорит. Он хочет заставить меня нервничать, это часть игры. Конечно, я немного зол, но свои эмоции нужно контролировать», — приводит слова российского спортсмена ESPN.

Он также прокомментировал употребление алкоголя ирландцем во время пресс-конференции.

«Он выглядел пьяным. Это невероятно. Как ты собираешься биться, если употребляешь много наркотиков и виски? Как ты собираешься драться 25 минут? Это не бокс, брат. Я всё время буду рядом. Это не дистанционный бой с Нэйтом Диасом. Тут всё по-другому», — добавил Нурмагомедов.

Поединок за чемпионский пояс UFC между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, что его сын сбрасывает более 1 кг в сутки.