Отец Нурмагомедова рассказал, что его сын сбрасывает более 1 кг в сутки

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от поединка сына с ирландцем Конором Макгрегором.

«Думаю, до середины второго раунда станет понятно, каким образом будет протекать бой. Я надеюсь, как и все остальные бои, всё будет идти как планировали. Эмоциональная подготовка у нас лучше», — приводит слова специалиста ТАСС.

Он также рассказал, что сгонка веса сына перед боем идёт по плану.

«С утра вес был 78 кг, после парной — 75,5 кг», — добавил Нурмагомедов-старший.

В марте 2017 года был отменён поединок Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном из-за аномальной сгонки веса российским спортсменом.

Поединок за чемпионский титул UFC между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что ему отказали в получении визы США без объяснения причин.