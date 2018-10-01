Отец Нурмагомедова: мне отказали в получении визы США без объяснения причин

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ему отказали в выдаче американской визы без объяснения причин.
Отец Нурмагомедова: мне отказали в получении визы США без объяснения причин
  • globallookpress.com

«Я попробовал получить визу в посольстве США в Стамбуле. Мне отказали без объяснений причин», — приводит слова тренера спортсмена ТАСС.

При этом Нурмагомедов-старший считает, что его отсутствие не окажет влияния на исход боя его сына с ирландцем Конором Макгрегором.

«Десять раз он без меня выступал и 11-й раз выступит. Мне всё-таки хотелось быть рядом, там», — добавил он.

Поединок за чемпионский титул UFC Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее Макгрегор пообещал сделать из Нурмагомедова игрушечного болванчика. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить