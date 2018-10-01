Отец Нурмагомедова: мне отказали в получении визы США без объяснения причин
- globallookpress.com
«Я попробовал получить визу в посольстве США в Стамбуле. Мне отказали без объяснений причин», — приводит слова тренера спортсмена ТАСС.
При этом Нурмагомедов-старший считает, что его отсутствие не окажет влияния на исход боя его сына с ирландцем Конором Макгрегором.
«Десять раз он без меня выступал и 11-й раз выступит. Мне всё-таки хотелось быть рядом, там», — добавил он.
Поединок за чемпионский титул UFC Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее Макгрегор пообещал сделать из Нурмагомедова игрушечного болванчика.