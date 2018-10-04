Нурмагомедов — ирландским фанатам Макгрегора: дед убивал ирландцев, а вы поддерживаете его внука

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов обратился к фанатам ирландца Конора Макгрегора в преддверии поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

«Есть вопрос к фанатам из Ирландии — что насчёт вашего родного языка? Ответьте мне, вы ему изменили? У вас теперь нет родного языка? Кто-нибудь может ответить? Вы поддерживаете Макгрегора, который заявляет, что дерётся против Великобритании. Но при этом дед Конора Кристофер Макгрегор был английским морским пехотинцем и убивал ирландцев, убивал ваших предков. А сейчас вы поддерживаете его внука. Но 6 октября я всё это изменю», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Ранее американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал, чего ожидает от поединка за титул чемпиона организации в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.