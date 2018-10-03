Американский боец UFC Фергюсон ждёт двойного нокаута в поединке Нурмагомедов — Макгрегор

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон рассказал, чего ожидает от поединка за титул чемпиона организации в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Американский боец UFC Фергюсон ждёт двойного нокаута в поединке Нурмагомедов — Макгрегор
  • Reuters

«Двойной нокаут. Буду повторять это всё время. Я хочу, чтобы эти чуваки нокаутировали друг друга», — цитирует Фергюсона MMA Junkie.

Он признался, что не отдаёт предпочтения ни одному из бойцов и не хочет делать резких заявлений в преддверии этого боя. Американец добавил, что необходимо уважать бойцов, которые готовятся к бою ради победы в нём.

Ранее Макгрегор пообещал доказать в бою с Нурмагомедовым своё превосходство над всеми бойцами мира.

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