Макгрегор: в бое с Нурмагомедовым докажу, что я самый лучший в мире боец

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Многие уже забыли, на что я способен, потому что к своим последним поединкам я приходил уже без сил, — приводит слова Макгрегора UFC Embedded.

Он отметил, что это в первую очередь было связано с большим количеством пресс-туров, которые отнимали у него много сил.

«Но сейчас я вернусь в октагон и докажу, что я самый лучший в мире боец вне зависимости от весовых категорий. Я с нетерпением жду возвращения», — добавил ирландец.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» покажут бой Нурмагомедова и Макгрегора в прямом эфире.