«Одноклассники» покажут бой Нурмагомедова и Макгрегора в прямом эфире

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«Одноклассники» покажут бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в рамках 229-го турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Одноклассники» покажут бой Нурмагомедова и Макгрегора в прямом эфире
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба социальной сети, прямая трансляция титульного поединка состоится в новом спортивном разделе «Одноклассников».

Эфир начнётся в ночь с 6 на 7 октября в 01:00 мск и пройдёт в высоком качестве Full HD с минимальной задержкой менее двух секунд, что возможно только в условиях онлайн-трансляции.

Сам бой состоится в Лас-Вегасе. Победитель поединка станет чемпионом UFC в лёгком весе.

Ранее Макгрегор вспомнил жертв стрельбы в Лас-Вегасе в связи с годовщиной трагедии.

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