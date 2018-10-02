«Одноклассники» покажут бой Нурмагомедова и Макгрегора в прямом эфире

«Одноклассники» покажут бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в рамках 229-го турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как сообщает пресс-служба социальной сети, прямая трансляция титульного поединка состоится в новом спортивном разделе «Одноклассников».

Эфир начнётся в ночь с 6 на 7 октября в 01:00 мск и пройдёт в высоком качестве Full HD с минимальной задержкой менее двух секунд, что возможно только в условиях онлайн-трансляции.

Сам бой состоится в Лас-Вегасе. Победитель поединка станет чемпионом UFC в лёгком весе.

Ранее Макгрегор вспомнил жертв стрельбы в Лас-Вегасе в связи с годовщиной трагедии.