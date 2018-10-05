Опоздание Конора и недовольство Хабиба: как прошла финальная пресс-конференция перед боем Нурмагомедов — Макгрегор

В Лас-Вегасе состоялась заключительная пресс-конференция перед поединком между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Ирландец опоздал более чем на 20 минут, что крайне не понравилось россиянину. Он отказался ждать своего будущего соперника и досрочно покинул зал. Действующий чемпион UFC признался, что не собирается пожимать руку своему оппоненту, а ирландец пообещал сломать российскому бойцу нос и вызвал на бой его менеджера Али Абдель-Азиза.

Сразу после объявления боя руководство UFC в лице Даны Уайта заверило, что для поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором не будет организовано мировое турне, а вся раскрутка ограничится одной пресс-конференцией в Нью-Йорке. В итоге на неё даже не были допущены болельщики, однако ажиотаж вокруг этого мероприятия и более 4,5 млн просмотров на YouTube заставили представителей промоушена передумать и попытаться ещё раз столкнуть лбами Хабиба и Конора.

К удивлению тысяч болельщиков и десятков журналистов в зале появился только действующий чемпион UFC в лёгком весе, а также немного растерянный президент компании. Уайт постарался успокоить собравшихся и заверил, что ирландец всего лишь опаздывает и в самое ближайшее время будет на месте. Однако дагестанца это не устроило. Нурмагомедов сразу же сообщил, что не собирается потакать Макгрегору и пригрозил покинуть пресс-конференцию, если его оппонент не появится в считаные минуты.

«Я про него вообще не думаю. У меня есть расписание. Пресс-конференция начинается в строго оговоренное время, и я здесь. Но у меня также есть важные дела. Нужно согнать вес. Обычно я делаю это в четверг. Поэтому не хочу никого ждать — ни пол часа, ни сколько. Когда это мероприятие закончится, я отправлюсь домой и буду там продолжать работу. Если кто-то не приходит вовремя, то это только его проблемы», — заявил Хабиб.

Нурмагомедов старался не показывать своего негодования, но было заметно, что поведение ирландца его явно разозлило. К слову, Макгрегор уже не первый раз опаздывает на подобное мероприятия, что многие расценивают как попытку в очередной раз «залезть в голову» своему сопернику. При этом Хабиб заверил, что на его моральном состоянии не скажется ни сегодняшняя выходка Конора, ни то, что он устроил на парковке центра «Барклайс» в Нью-Йорке.

«Как я отношусь к тому инциденту? Немножко сержусь. Я бы соврал, если бы сказал, что вообще об этом не думаю. Но когда я вхожу в клетку, я должен быть расслабленным, хладнокровным. Это самое главное», — сказал российский спортсмен.

Однако он не стал отрицать, что все заявления и выходки Макгрегора перевели этот поединок из разряда рядовой защиты титула в категорию персональной вендетты.

«Если честно, для меня это больше, чем просто бой. Это личное. Конечно, это самый большой поединок в истории UFC. Уже все говорят об этом. Пожму ли я ему руку после схватки? Нет, ни за что. Почему? Потому что», — отрезал Нурмагомедов.

Один из журналистов напомнил Хабибу, что на предыдущей пресс-конференции Конор позволил себе крайне неприятные слова о его отце Абдулманапе, который всё-таки не сможет посетить UFC 229 из-за проблем с визой. В частности, ирландец назвал его трусом.

«Он может говорить всё, что хочет. Когда какой-то пьяница болтает глупости, на него никто не обращает внимания. Посмотрим, как он заговорит, когда мы окажемся в клетке», — заявил Нурмагомедов.

От вопросов относительно вражды с Макгрегором, журналисты перешли непосредственно к воскресной схватке. Так, Нурмагомедова попросили поделиться своими предположениями о ходе поединка и его возможном окончании.

«Я думаю, в начале первого раунда мне нужно быть осторожнее. Он обладает хорошими боксёрскими навыками, но я специализируюсь на борьбе. Мне необходимо его остановить. Я продемонстрирую свои умения и завершу поединок. Конечно, всё может закончиться и судейским решением, но просто послушайте заявления этого парня. Перед своими боями он постоянно твердит, что готов ко всему, а потом выходит и сдаётся», — сказал Нурмагомедов.

При этом он добавил, что абсолютно уверен в своих возможностях и отметил, что не появился бы в этом зале, если бы не ощущал в себе силы одержать победу на UFC 229. Однако на этом терпение Нурмагомедова закончилось. Он посмотрел на часы и обнаружив, что ждал достаточно, забрал свой чемпионский пояс и покинул зал, оставив перед толпой зрителей одного Уайта. На протяжении более 10 минут президент в одиночку пытался занять журналистов, отвечая на вопросы о введении дополнительных весовых категорий и возвращении в октагон легендарного Джона Джонса.

Но когда собравшимся на арене стало казаться, что пресс-конференция так и завершится речью Даны о возможных рекордных продажах будущей схватки, на арене появился Макгрегор. Под рёв болельщиков ирландец сел за стол и с ходу показал, что не чувствует себя виноватым.

«Опоздал немного, бывает. Пробки…. Всякое случается, ничего страшного. Задержался всего на пару минут, а он куда-то делся. Не хочет находиться рядом со мной. Он напуган, да и чёрт с ним. Я приехал сюда, чтобы драться. Пусть идёт и сгоняет вес, а то его снова в больницу увезут. Но несмотря на всё это, я могу сказать одно. В воскресенье я сломаю его цыплячий подбородок», — начал Макгрегор.

Ирландец как всегда находился в приподнятом настроении, которое не испортил даже тот факт, что он явился без своих чемпионских титулов. По его признанию, причиной этого стала спешка.

«Я так торопился, что они остались у меня в спальне. Неважно. Я просто всегда живу в таком безумном ритме. Что касается Нурмагомедова и Фергюсона, то пусть сколько угодно ходят со своими поясами. Все знают, кто здесь король», — заявил Конор.

Постепенно вопросы перешли к самой схватке и Макгрегор в привычной ему манере пообещал послать в нокаут своего оппонента, а также в очередной раз отметил, что готов нейтрализовать сильные качества Нурмагомедова.

«При подготовке я очень много внимания уделял борьбе. Я готов ко всему. Думаю, как только я попаду по нему, он ослабнет. Не стоит забывать, что у меня есть огромный опыт. За время карьеры со мной случались разные вещи. Я ветеран. В воскресенье собираюсь сделать то, ради чего приехал сюда. Измотаю его и сломаю нос», — провозгласил ирландец.

Во время открытой тренировки Нурмагомедов весьма жёстко прошёлся по болельщикам соперникам, а также по самому Макгрегору. Так, он поиздевался над тем фактом, что Ирландия долгое время находилась под властью Англии, а также заявил, что дед его будущего оппонента воевал на стороне врага. Естественно, это не могло остаться без внимания Конора, по словам которого, эта информация исходит от менеджера Хабиба — Али Абдель-Азиза.

«Никогда не надо брать информацию от разных доносчиков, от них нужно держаться подальше. Его менеджер — настоящий террорист. В 2001-м году его сняли с рейса из Каира, потому что у него было пять паспортов. Он крыса. Просто посмотрите, когда ирландцы приезжают сюда, миграционная служба проверяет всех и каждого. А Абдель-Азиза пустили просто так. Теперь такой человек разгуливает по США. Плевать, что с ним происходит. Я вижу, что творится у него в голове, и я улыбаюсь», — сказал Макгрегор.

При этом он также заявил, что хотел бы встретиться с Абдель-Азизом в клетке и добиться от него извинений. Причём сделать это он готов уже 3 ноября на турнире, который пройдёт в Нью-Йорке.

«Я хочу подраться с Али, побить эту крысу. Он ведь же выступал несколько раз. Расправлюсь с Хабибом, а потом выступлю в «Мэдисон Сквер Гарден». Устроим бой против этого стукача», — бросил ирландец.

Он также не обошёл стороной и тему возможного рукопожатия до и после поединка. Ранее Макгрегор отличался тем, что, несмотря на всё сказанное во время пресс-конференций и других перепалок, всегда уважительно относился к своему противнику. Однако в этот раз рассчитывать на подобное не приходится.

«Какой мир? Его не будет. Я всегда выступаю за дружественные отношения, но не сейчас. Если он не хочет рукопожатия, то не дождётся его. Неделю назад я увидел человека, который желает быть здесь. Но теперь бежать некуда. Он находится перед вами, а я с нетерпением жду боя. Он боится и всё время дёргается», — подчеркнул Конор.

Ирландец также признался, что был польщён словами Уайта, который сравнил его с Мухаммедом Али. Так, президент UFC сказал, что в умении психологически давить на своего соперника, экс-чемпион организации в двух весовых категориях заслуживает сравнения с легендарным боксёром.

«Спасибо, Дана, это добрые слова. Я хочу сказать кое-что хорошее и про тебя. Ты — родоначальник этого вида спорта, проделал огромный путь и заслуживаешь наибольшей похвалы. Сначала я не знал, как всё пойдёт, но потом ты заключил сделку с ESPN. Я очень рад вести с тобой дела. В истории наших взаимоотношений бывало всякое, но благодарю тебя за это сравнение. Я уважаю это, но Мухаммед Али — невероятный человек, я даже близко к нему не стою. Если моё имя упоминается в одном ряду с ним, то я польщён», — признался Макгрегор.

В завершение ирландец, которому к этому моменту уже подвезли его чемпионские пояса, ответил, сколько примерно он заработает за поединок с Нурмагомедовым. Как сказал Макгрегор, его гонорар будет заметно ниже, чем за схватку с Флойдом Мейвезером — младшем, но для смешанных единоборств он всё равно будет беспрецедентным.

«Мы думаем, что будет продано около 3 млн платных трансляций, поэтому было бы неплохо получить где-то $50 млн. Мне нужно платить менеджерам, тренерам, поблагодарить их всех. Сейчас хорошее время для ММА. Давайте будем наслаждаться этим моментом. Мой первый миллиард долларов? Заработаю его к 2035-му году», — заключил ирландец и под оглушительные крики фанатов покинул зал.