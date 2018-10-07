Абсолютное превосходство: как Нурмагомедов разгромил Макгрегора в бою за звание чемпиона мира UFC

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 229. Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона в лёгком весе. На протяжении всего боя он владел преимуществом, а в четвёртом раунде успешно провёл удушающий приём. По окончании схватки между россиянином и представителями команды соперника завязалась драка, в результате Нурмагомедов был вынужден покинуть арену до официального объявления победителя и без чемпионского пояса.

Турнир UFC 229 можно было по праву считать одним из величайших в истории смешанных единоборств ещё задолго до его начала. Организации удалось собрать невероятное количество звёзд ММА, среди которых экс-чемпионы Тони Фергюсон и Энтони Петтис, а также прославленный полутяжеловес Овинс Сен-Прю.

Большой интерес турнир представлял и для российских болельщиков. Яна Куницкая провела свой второй поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а Александр Волков боролся за звание претендента на титул в тяжёлом весе с Дерриком Льюисом.

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К слову, не все поединки с участием россиян завершились успешно. Если Куницкой удалось одержать свою первую победу в UFC, одолев Лину Лансберг, то Волков покинул октагон «на щите». Александр полностью контролировал ход встречи, что, вероятнее всего, склонило бы судей на его сторону, но за десять секунд до конца третьего раунда он оказался в нокауте. Волков грубо ошибся, подпустив соперника на ближнюю дистанцию, после чего получил мощнейший удар с правой. Льюис провёл добивание в партере и сохранил второе место в рейтинге тяжёлого веса.

Но все эти поединки меркли в сравнении с главным событием вечера — схваткой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Пожалуй, два самых непримиримых врага в смешанных единоборствах готовились выяснить, кто же из них сильнейший легковес планеты, а также поставить точку в напряжённом противостоянии, которое продолжается последние два-три года.

Первым на арене показался Макгрегор. Под одобрительные крики многотысячной ирландской торсиды он проследовал в октагон, при этом смотрелся Конор невероятно собранным и серьёзным. В отличие от многих предыдущих схваток, на которые он выходил с улыбкой, эта была для него гораздо более принципиальной, что было заметно по его поведению. Появление Нурмагомедова в традиционной папахе было встречено с негативом — болельщиков Хабиба в зале собралось явно меньше, чем симпатизирующих ирландцу.

Однако в схватке фанаты не смогли помочь своему кумиру. Уже в первом раунде Нурмагомедов показал, что именно он будет задавать стиль проведения поединка, быстро уложив Макгрегора на настил. Россиянин доминировал и не ослаблял контроль над своим оппонентом, но запомниться чем-то значимым не сумел. Во многом причиной тому стали действия Конора, который продемонстрировал значительный прогресс в борцовских умениях. Долгое время он не позволял Хабибу улучшить его позицию и лишь в концовке дал слабину.

Казалось, что вторая пятиминутка будет складываться так же, как первая. В самом начале Макгрегор действовал первым номером и пытался поддавливать соперника, но внезапно пропустил мощнейший удар с правой. Ирландец рухнул на канвас, а действующий чемпион бросился добивать растерянного оппонента. Через считаные секунды Конор оказался в руках Хабиба, а после — на уже привычном ему настиле. Вплоть до конца раунда Нурмагомедов менял позиции, пробовал проводить болевые приёмы и безостановочно бомбардировал ударами противника. В какой-то момент показалось, что рефери в клетке Хёрб Дин всерьёз размышляет над тем, чтобы остановить схватку и спасти уроженца Крамлина от избиения, но тому удалось подняться на ноги.

В третьем раунде преимущество Нурмагомедова неожиданно улетучилось. Он решил снова попробовать свои силы в стойке, но на этот раз был гораздо менее успешен. Да, иногда ему удавалось отвечать точными попаданиями, но в своей стихии Макгрегор выглядел предпочтительнее. Несколько раз он находил дыры в обороне соперника и серьёзно беспокоил Хабиба своей устрашающей левой. Но россиянин снова продемонстрировал выдержку и стойкость, которые были заметны ещё в поединке с Эдсоном Барбозой. Тогда он пропустил мощнейший удар ногой с разворота, но даже не обратил на это внимания.

Решающим стал четвёртый раунд. В перерыве Хабиб даже не присел на стул и всем своим видом показал, что готов закончить схватку. Один из проходов в ноги увенчался успехом, после чего ирландец оказался в практически беспомощном положении. Феноменальный переход за спину позволил Нурмагомедову провести удушающий приём, сопротивляться которому у Макгрегора просто не осталось сил. Он смог вытерпеть лишь несколько секунд, после чего постучал по руке оппонента.

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Нурмагомедов одержал свою 27-ю победу (17 — досрочно) в карьере и сохранил чемпионский пояс, но самое главное — заставил оппонента ответить за все оскорбления, нанесённые им за последние годы. Для Макгрегора это поражение стало четвёртым в карьере, причём каждое из них он потерпел после болевого или удушающего приёма.

Казалось, российскому бойцу осталось лишь дождаться официального решения, сказать пару слов в интервью комментатору UFC Джо Рогану и триумфально поднять над собой чемпионский пояс, однако в этот момент Нурмагомедов бросился за пределы октагона, где ввязался в драку с одним из тренеров Макгрегора — Диллоном Денисом. Потасовка продолжалась несколько минут, и лишь охрана смогла вернуть Хабиба в клетку. К этому моменту в октагоне Макгрегор повздорил с партнёрами соперника по команде, но дебоширов удалось разнять.

Макгрегор досрочно покинул октагон, не дожидаясь объявления победителя, а Нурмагомедов принялся требовать отдать ему пояс. В клетке оказался президент UFC Дана Уайт, который сообщил Хабибу, что сейчас трофей он не получит. В зале повисла тишина, показалось, что результат боя может быть отменён. Но в итоге справедливость восторжествовала. Анонсер UFC Брюс Баффер объявил россиянина победителем и действующим чемпионом. Правда, к этому моменту он уже покинул арену.

Таким образом, поединок года между Макгрегором и Нурмагомедовым поставил лишь запятую в противостоянии двух бойцов. Скандал, которым завершилась схватка, позволяет утверждать, что конфликт между спортсменами не исчерпан, а значит, скоро можно ожидать их следующей встречи в клетке.