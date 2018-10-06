Провокации и драка: как прошла церемония взвешивания перед боем Нурмагомедов — Макгрегор

Традиционная церемония взвешивания, состоявшаяся в Лас-Вегасе в преддверии поединков UFC, не обошлась без инцидентов. На сцене ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор провоцировал россиянина Хабиба Нурмагомедова и пытался ударить его ногой. Американец Деррик Льюис сбросил шапку-ушанку с головы Александра Волкова во время традиционной дуэли взглядов. А после окончания мероприятия несколько зрителей устроили драку.

Спортивный мир с интересом наблюдает за событиями в Лас-Вегасе, где в воскресенье, 7 октября, утром (по московскому времени) состоится поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Зрители с нетерпением ждали встречи бойцов на церемонии взвешивания, на которой соперники традиционно сходятся лицом к лицу во время так называемой дуэли взглядов.

«Я уничтожу вашего парня»

Первым перед пятитысячной толпой появился Макгрегор. Большую часть зрительской аудитории составляли именно его поклонники, поэтому арена в Лас-Вегасе огласилась радостными криками при появлении ирландца, который не упустил возможности устроить очередное шоу. Бросив кепку в толпу и оголив торс, он встал на весы и принял угрожающий вид.

Следующим на сцену вышел Нурмагомедов. На этот раз ликование зрителей сменилось свистом и криками неодобрения. Однако, судя по выражению лица россиянина, его такая встреча ничуть не смутила. Он спокойно прошёл процедуру, не снимая с головы папахи, а затем направился к Конору на дуэль взглядов.

Встреча соперников не обошлась без провокаций со стороны ирландца. Сначала он ударил Нурмагомедова по руке, а затем попытался сделать то же самое ногой. Россиянин предпочёл не отвечать на действия Макгрегора, однако всем своим видом показал, что готов к драке, если Конор вновь к нему приблизится. Сделать это ирландцу не удалось, так как бойцов развела охрана.

Последовавшая за дуэлью взглядов словесная перепалка также прошла по предсказуемому сценарию. Ирландец вновь оскорбил россиянина, на что тот пообещал показать всё, на что способен, в предстоящем поединке.

«Уже завтра я уничтожу вашего парня, ребята. Хочу поблагодарить всех ирландских болельщиков и фанатов во всем мире. Поединок состоится только благодаря вам. Спасибо, завтра я останусь чемпионом», — пообещал Нурмагомедов.

«От Льюиса последовала естественная реакция»

В преддверии боя между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится ещё один важный поединок с участием российского спортсмена. Александр Волков сразится за титул UFC в тяжёлом весе с американцем Дерриком Льюисом. Их дуэль взглядов, состоявшаяся в тот же вечер в Лас-Вегасе, также не обошлась без конфликтов.

Россиянин появился на сцене в шапке-ушанке, что не понравилось Льюису. Американец вплотную подошёл к Волкову и сбросил с его головы шапку. Как и Нурмагомедов, Александр не стал поддаваться на провокацию и лишь оттолкнул от себя агрессивно настроенного соперника.

«Я замахнулся рукой. Потом подумал, что это, наверное, будет неправильно. Сдержал себя и просто пнул его. До лица руку не довёл. Было видно, что он находится в нервном состоянии. Так что от него последовала естественная реакция», — приводит слова Александра «Спорт-Экспресс».

Накануне появилась информация, что ранее Льюис отказался от поединка в Москве, поскольку опасается проявлений расизма и дискриминации по религиозному признаку. Волков выразил недоумение в связи со словами соперника. Он предположил, что у американца могли быть иные причины для отказа.

«Говоря так, он сам является расистом, потому что относится к русским заранее предвзято. Это его самого в ловушку и заводит», — заявил россиянин.

По примеру бойцов

На церемонии взвешивания стычки происходили не только на сцене, но и в зале. После окончания торжественной церемонии в VIP-зоне началась драка с участием двух женщин и двух мужчин, в результате было сломано несколько кресел. Причины потасовки неизвестны. Полиция быстро среагировала на инцидент и разняла разгорячённых любителей смешанных единоборств.