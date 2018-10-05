Впереди на 200 граммов: Макгрегор оказался легче Нурмагомедова на церемонии взвешивания перед их поединком в UFC
- Reuters
Остаются считанные часы до того, как случится одно из самых ожидаемых спортивных событий года — поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Вечером 6 октября (ранним утром следующего дня по московскому времени) действующий чемпион UFC и претендент на титул сойдутся в клетке на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Такому большому поединку предшествовал ряд обязательных мероприятий — открытые тренировки, пресс-конференция, интервью. За день до схватки бойцам надо было пройти официальную церемонию взвешивания. Нурмагомедов и Макгрегор будут драться за титул чемпиона в лёгкой весовой категории, так что им обоим надо было уложиться в лимит 70,3 кг.
Дежурной эта процедура не могла быть по определению. Во-первых, на взвешивании бойцы наконец-то должны были столкнуться лицом к лицу. Сначала это должно было произойти на итоговой встрече с журналистами, которая была также открыта для болельщиков. Однако мероприятие было сорвано из-за опоздания Макгрегора. Нурмагомедов ответил на несколько вопросов и раздражённо покинул зал, и тогда заполнять неловкую паузу пришлось главе UFC Дане Уайту. Ирландский боец всё-таки пожаловал на пресс-конференцию, однако встречи двух бойцов не состоялось, а именно её ждали все собравшиеся.
Во-вторых, для Нурмагомедова каждое взвешивание является не менее тяжёлым испытанием, чем последующий поединок. Российский спортсмен известен тем, что во время тренировок поддерживает массу в районе 85 кг, после чего за короткое время сгоняет вес до минимально необходимого, а затем вновь возвращается в обычную форму. Нурмагомедову каждый раз приходится совершать ювелирную с точки зрения диетологии работу.
Один раз отработанный до мелочей механизм дал сбой. В марте прошлого года Нурмагомедов не смог прийти на взвешивание перед боем с Тони Фергюсоном. Боец почувствовал себя плохо из-за сгонки веса и был госпитализирован. Обычно за этим деликатным процессом наблюдал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов, но ему в тот раз не дали визу в США. Сейчас чемпиону UFC снова придётся обходиться без ценных указаний своего наставника, но ему уже не привыкать к этому. Перед двумя последними поединками с Эдсоном Барбозой и Элом Яквинтой Нурмагомедов спокойно укладывался в лимит, а потом побеждал своих противников и проложил себе дорогу к чемпионскому поясу.
Сгонка веса у российского борца была одной из самых обсуждаемых тем в мире смешанных единоборств в последние дни. Один из тренеров Макгрегора Оуэн Родди допускал, что у Нурмагомедова могут вновь возникнуть проблемы с формой. Сам ирландец тоже высказался на этот счёт, когда после своего опоздания выступал на пресс-конференции.
«Опоздал немного, бывает. Пробки… Всякое случается, ничего страшного. Задержался всего на пару минут, а Хабиб куда-то делся. Не хочет находиться рядом со мной. Он напуган, да и чёрт с ним. Я приехал сюда, чтобы драться. Пусть идёт и сгоняет вес, а то его снова в больницу увезут», — язвительно говорил Макгрегор.
В команде россиянина успокаивали болельщиков и рассказывали, что сгонка веса у бойца идёт по плану. К 1 октября он весил 75,5 кг и терял больше одного килограмма в сутки. Нурмагомедов намеревался продолжать сгонку вплоть до последнего дня перед взвешиванием. За шесть часов до процедуры Нурмагомедов-старший объявил в Instagram, что сын уложился в нужный вес.
Это нужно было подтвердить на официальной церемонии. Из двух дюжин бойцов, которые будут выступать на турнире UFC 229, Нурмагомедов подошёл к весам первым. Он показал вес 70,3 кг, то есть ровно такой, который необходим для участия в поединке. Вскоре такой же результат показал тоже участвующий в турнире Тони Фергюсон. Бывший временный чемпион UFC будет запасным в титульном поединке, если с Нурмагомедовым или Макгрегором что-то произойдёт в последнюю минуту.
Ирландец из процедуры взвешивания вновь устроил шоу. Он опоздал на целый час, заставив ждать собравшихся журналистов и экспертов. Когда он встал на весы, супервайзер объявил вес бойца — 70,08 кг. Макгрегор оказался легче своего грядущего противника. Хотя разница оказалась небольшой, формально у Нурмагомедова теперь будет небольшое преимущество над соперником.
OFFICIAL: It's on, ladies and gentlemen!— UFC (@ufc) 5 октября 2018 г.
➡️ https://t.co/oRZuM1KBhw#UFC229pic.twitter.com/EjszharC2n
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