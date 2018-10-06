Нурмагомедов заявил, что останется чемпионом UFC по итогам боя с Макгрегором

Российский боец Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что сохранит титул чемпиона UFC в лёгком весе по итогам поединка с ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.

«Уже завтра я уничтожу вашего мальчика, ребята, я уничтожу его. Я хочу поблагодарить всех ирландских болельщиков и фанатов во всём мире. Поединок состоится только благодаря вам. Спасибо, завтра я останусь чемпионом», — приводит слова россиянина ТАСС.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее сообщалось, что Макгрегор попытался спровоцировать Нурмагомедова на драку во время торжественной церемонии взвешивания.