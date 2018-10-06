Макгрегор попытался спровоцировать Нурмагомедова на драку во время торжественной церемонии взвешивания

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Ирландский боец Конор Макгрегор попытался спровоцировать драку с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым во время торжественной церемонии взвешивания за титул чемпиона UFC в лёгком весе, который пройдёт в Лас-Вегасе.

Во время заключительной дуэли взглядов ирландец попытался спровоцировать Нурмагомедова на драку, и попытался ударить его ногой. Дистанцию между бойцами контролировал глава UFC Дана Уайт. 

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее сообщалось, что Макгрегор оказался легче Нурмагомедова перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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