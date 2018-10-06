Макгрегор попытался спровоцировать Нурмагомедова на драку во время торжественной церемонии взвешивания
Во время заключительной дуэли взглядов ирландец попытался спровоцировать Нурмагомедова на драку, и попытался ударить его ногой. Дистанцию между бойцами контролировал глава UFC Дана Уайт.
The FINAL faceoff!— UFC (@ufc) 6 октября 2018 г.
🇷🇺 @TeamKhabib vs. 🇮🇪 @TheNotoriousMMA
SEE YOU TOMORROW NIGHT! #UFC229pic.twitter.com/3jVTuFL1Hp
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.
Ранее сообщалось, что Макгрегор оказался легче Нурмагомедова перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе.