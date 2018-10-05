Американский боец UFC Льюис отказался от боя в России из-за боязни расизма

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис рассказал, почему отказался от проведения боя с Александром Волковым в Москве.
Американский боец UFC Льюис отказался от боя в России из-за боязни расизма
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«Потому что я не чувствовал бы себя в безопасности. Я смотрел много видео, на которых людей били в России, преследовали их на улицах просто из-за цвета кожи. Поэтому я и не захотел туда ехать», — приводит слова Льюиса «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что слышал истории дискриминации людей в России на религиозной почве.

Титульный поединок UFC в тяжёлом весе Волков — Льюис пройдёт в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

Ранее боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли раскритиковал поведение Колби Ковингтона, позволившего себе расистские комментарии в адрес жителей Бразилии во время турнира UFC Fight Night в Сан-Паулу.

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