Волков и Льюис устроили потасовку на взвешивании перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе

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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков и американец Деррик Льюис устроили потасовку на торжественной церемонии взвешивания перед боем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Волков и Льюис устроили потасовку на взвешивании перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе
  • Reuters

Льюис спровоцировал Волкова во время заключительной дуэли взглядов после взвешивания, смахнув с россиянина ушанку, в которой тот пришёл на церемонию. В ответ на это Волков отмахнулся от американца и пнул его ногой.

Бой пройдёт 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее сообщалось, что Волков оказался легче Льюиса перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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