Волков и Льюис устроили потасовку на взвешивании перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе
- Reuters
Льюис спровоцировал Волкова во время заключительной дуэли взглядов после взвешивания, смахнув с россиянина ушанку, в которой тот пришёл на церемонию. В ответ на это Волков отмахнулся от американца и пнул его ногой.
LET'S GO!— UFC (@ufc) 6 октября 2018 г.
Heavy hitters @TheBeast_UFC & @AlexDragoVolkov look to earn a title shot in Vegas! #UFC229pic.twitter.com/IcHhpo0jUj
Бой пройдёт 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее сообщалось, что Волков оказался легче Льюиса перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе.