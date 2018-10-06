«Рассчитываем провести все пять раундов»: отец Нурмагомедова о подготовке к бою с Макгрегором и будущем сына в спорте

К концу второго раунда Хабиб Нурмагомедов дважды повалит Конора Макгрегора. О такой установке на бой сообщил отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов. В интервью RT он рассказал, что Хабиб рассчитывает провести все пять раундов, сравнил важность этой схватки со значимостью предыдущего титульного боя, а также признался, что не ожидал столь успешной бойцовской карьеры своего сына.

— Хабиб сумел уложился в вес без особых проблем. Вы всегда внимательно следите за процессом сгонки. Как это происходило?

— Могу сказать, что у него на это ушло меньше времени, чем требуется обычно, поэтому больше времени осталось на отдых. Это очень важно, так как организму необходимо восстановиться.

— По вашему прогнозу, в каком весе Хабиб войдёт в клетку?

— Я думаю, 79—80 кг.

— Хабибу сейчас 30 лет. Насколько тяжелее ему даётся процесс сгонки, чем, например, пять лет назад?

— Безусловно, с каждым годом восстанавливаться становится всё сложнее, так как некоторых физиологических качеств уже не хватает. Это тяжелейший труд, и Хабиб не сможет выступать на протяжении ещё десяти лет. Однако с ним работают настоящие профессионалы, поэтому мы рассчитываем остаться в спорте ещё два года, за которые необходимо встретиться с соперниками, которые этого хотят.

Абдулманап Нурмагомедов о будущем своего сына

— По мнению вашего сына, Макгрегор, уставая физически, сдаётся морально. Как вы думаете, к какому раунду это произойдёт?

— Сложно сказать, так как Конор ещё не встречался с таким соперником, как Хабиб, не чувствовал его контроль, силу и физику. Но у нас есть определённая установка: в середине первого — конце второго раунда мы должны активно прессинговать, используя захваты. К этому времени соперник дважды окажется на полу.

— В социальных сетях вы написали, что у вас есть пять раундов. Что вы имели в виду?

— Это тяжело объяснить непрофессионалам. Скажу только, что мы рассчитываем провести с Макгрегором все пять раундов.

— На данный момент все провокации позади, соперникам остаётся лишь встретиться лицом к лицу в клетке. Какую оценку вы поставите сдержанности Хабиба?

— То, что мы хотели в нём увидеть, мы увидели. Это сдержанность, ледяной взгляд, установка «ни шагу назад». Действия Макгрегора, его выходки — это работа на публику, для телевидения, для рекламы. Нам остаётся только соблюдать дисциплину.

— Как вы оцените то внимание, которое было оказано вам в преддверии боя?

— Приведу пример. В прошлом туре Российской премьер-лиги встречались «Анжи» и «Зенит». Все знают, в каком состоянии пребывают подопечные Магомеда Адиева, на каком месте они находятся в турнирной таблице. По ходу матча они остались вдесятером, мало кто верил в их победу, а некоторые даже высмеивали сложившуюся ситуацию. Но мы нисколько не сомневались в успехе. Там же некоторые болельщики «Зенита» открыто поддерживали Макгрегора. Но ничего плохого в этом нет, так как поддержка нужна обоим. В результате внимание, которое уделялось рядовому матчу, сделало своё дело.

— К вам часто обращаются за комментариями и интервью. Если сравнивать с предыдущим титульным боем, когда ощущалось большее внимание со стороны СМИ?

— Перед нынешним боем. Это связано с тем, что к Хабибу с каждым разом растёт интерес. Свою роль здесь играют и негативные высказывания в его адрес, так как известно, что плохая реклама — это тоже реклама. Тем не менее необходимо делать акцент на позитивных сторонах происходящего, так как именно они способны привлечь к спорту больше молодёжи, что, в свою очередь, скажется на здоровье всего общества.

— А какой из боёв важнее лично для вас и вашего сына?

— Если оценивать их с точки зрения спортивной карьеры, то я назову титульный бой, так как Хабиб стал первым россиянином, завоевавшим этот пояс. Однако бой с Макгрегором привлёк внимание публики, вызвал больше шума и, разумеется, соответствующий гонорар.

— Все без исключения специалисты называют нынешний поединок самым значимым в истории ММА. 15—20 лет назад думали ли вы, что кто-то из ваших учеников, сыновей будет выступать на столь высоком уровне?

— Сам Хабиб в 17—18 лет начал говорить, что видит большие залы, которые буквально взрываются, когда соперник падает после его удара. Честно говоря, я относился к этому с насмешкой. Но уже тогда он начал оказываться на обложках местной прессы и главных страницах сайтов. Работавшие с ним люди предугадали его талант. Мне пришлось признать, что в этом действительно был смысл.

Абдулманап Нурмагомедов о начале пути Хабиба в спорте

— Когда это произошло?

— Думаю, когда моему сыну было 20 лет. В этом возрасте он выступал на чемпионате Дагестана наравне с победителями первенств страны, Европы и даже мира. Хабиб прошёл все бои, выигрывая их на последних минутах, и попал в финал. Это были серьёзная заявка на успех и большая неожиданность лично для меня.

— Где вы будете смотреть бой?

— По традиции в кафе «Лондон» в Махачкале.