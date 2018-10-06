Макгрегор получит на $1 млн больше Нурмагомедова за участие в турнире UFC 229
- Reuters
Как сообщает MMA Fighting, Макгрегор получит за бой $3 млн, в то время как гонорар Нурмагомедова составит $2 млн.
Отмечается, что в эту сумму не входит процент от дохода за трансляцию боя, который не разглашается.
Россиянин Александр Волков за поединок с Дерриком Льюисом получит $75 тыс., в то время как американцу заплатят $135 тыс.
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.
Ранее сообщалось, что Макгрегор попытался спровоцировать Нурмагомедова на драку во время торжественной церемонии взвешивания.