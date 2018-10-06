Макгрегор получит на $1 млн больше Нурмагомедова за участие в турнире UFC 229

Короткая ссылка
Спортивная комиссия Невады огласила гарантированные гонорары, которые получат бойцы за участие в турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Макгрегор получит на $1 млн больше Нурмагомедова за участие в турнире UFC 229
  • Reuters

Как сообщает MMA Fighting, Макгрегор получит за бой $3 млн, в то время как гонорар Нурмагомедова составит $2 млн.

Отмечается, что в эту сумму не входит процент от дохода за трансляцию боя, который не разглашается.

Россиянин Александр Волков за поединок с Дерриком Льюисом получит $75 тыс., в то время как американцу заплатят $135 тыс.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее сообщалось, что Макгрегор попытался спровоцировать Нурмагомедова на драку во время торжественной церемонии взвешивания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить