«Анжи» в меньшинстве одержал волевую победу над «Зенитом» в матче девятого тура РПЛ

Махачкалинский «Анжи» на своём поле переиграл петербургский «Зенит» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена», завершилась со счётом 2:1.

На 47-й минуте Клаудио Маркизио забил свой первый мяч за «Зенит». На 71-й Андрес Понсе восстановил равенство в счёте. А на 83-й минуте Владислав Кулик принёс победу хозяевам благодаря точному удару с пенальти.

На 76-й минуте защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Таким образом, махачкалинцы доигрывали матч в меньшинстве.

В следующем туре «Анжи» встретится с «Ахматом», а «Зенит» — с «Краснодаром».

Ранее футболист «Анжи» рассказал, что в клубе по-прежнему не платят зарплату.