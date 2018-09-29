Футболист «Анжи» рассказал, что в клубе по-прежнему не платят зарплату

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Нападающий махачкалинского «Анжи» Павел Долгов рассказал о финансовых проблемах дагестанского коллектива.
Футболист «Анжи» рассказал, что в клубе по-прежнему не платят зарплату
  • РИА Новости

«Зарплату по-прежнему не платят. Обещают дать попозже, как говорится, «с первой пенсией». Пока выплачивают премиальные, вот сейчас должны что-то выплатить за победу над «Динамо». Так потихоньку отдают частями», — цитирует игрока «Советский спорт».

Он также рассказал, как «Анжи» готовится к матчам в сложном финансовом положении.

«Проводим сборы в Подольске. На московские матчи ездим на автобусе — эти игры, по сути, домашние. В Каспийске пока играли только дважды. До Подольска мы тренировались в Махачкале. По мне, сейчас даже лучше — намного экономнее жить в Подольске. Если бы жили в Дагестане, клуб тратил бы больше денег, а мы — сил», — добавил Долгов.

Ранее Гусев предположил, что «Зениту» в матче с «Анжи» в Махачкале придётся непросто.

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