Футболист «Анжи» рассказал, что в клубе по-прежнему не платят зарплату
- РИА Новости
«Зарплату по-прежнему не платят. Обещают дать попозже, как говорится, «с первой пенсией». Пока выплачивают премиальные, вот сейчас должны что-то выплатить за победу над «Динамо». Так потихоньку отдают частями», — цитирует игрока «Советский спорт».
Он также рассказал, как «Анжи» готовится к матчам в сложном финансовом положении.
«Проводим сборы в Подольске. На московские матчи ездим на автобусе — эти игры, по сути, домашние. В Каспийске пока играли только дважды. До Подольска мы тренировались в Махачкале. По мне, сейчас даже лучше — намного экономнее жить в Подольске. Если бы жили в Дагестане, клуб тратил бы больше денег, а мы — сил», — добавил Долгов.
Ранее Гусев предположил, что «Зениту» в матче с «Анжи» в Махачкале придётся непросто.