Гусев: «Зениту» в Махачкале придётся непросто

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Трёхкратный чемпион России по футболу Ролан Гусев предположил, что лидирующему в турнирной таблице РПЛ «Зениту» в выездном матче девятого тура с аутсайдером «Анжи» придётся непросто.
Гусев: «Зениту» в Махачкале придётся непросто
  • РИА Новости

«Думаю, возможно всё. Почему нет? «Анжи» — неуступчивая команда. К тому же я отлично знаю Магомеда Адиева. Это человек со стержнем, и он будет настраивать подопечных на максимальный результат. Мы уже сейчас видим, как махачкалинцы преображаются, несмотря на серьёзные финансовые проблемы. «Зениту» в Дагестане придётся непросто», — заявил Гусев в интервью RT.

Эксперт также прокомментировал работу Сергея Семака в команде из Санкт-Петербурга.

«Семак как никто умеет объединить людей вокруг себя. Именно это он сделал, вернувшись в «Зенит». Он пообщался с футболистами, донёс до них свои мысли, а они поняли его. Это очень тонкий момент. Важно, чтобы в команде из России был отечественный тренер. На данный момент Семак хорошо сработал как психолог», — добавил бывший футболист сборной России. 

Ранее Гусев призвал не мешать Сёмину работать в «Локомотиве».

 

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