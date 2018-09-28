Гусев: «Зениту» в Махачкале придётся непросто

Трёхкратный чемпион России по футболу Ролан Гусев предположил, что лидирующему в турнирной таблице РПЛ «Зениту» в выездном матче девятого тура с аутсайдером «Анжи» придётся непросто.

«Думаю, возможно всё. Почему нет? «Анжи» — неуступчивая команда. К тому же я отлично знаю Магомеда Адиева. Это человек со стержнем, и он будет настраивать подопечных на максимальный результат. Мы уже сейчас видим, как махачкалинцы преображаются, несмотря на серьёзные финансовые проблемы. «Зениту» в Дагестане придётся непросто», — заявил Гусев в интервью RT.

Эксперт также прокомментировал работу Сергея Семака в команде из Санкт-Петербурга.

«Семак как никто умеет объединить людей вокруг себя. Именно это он сделал, вернувшись в «Зенит». Он пообщался с футболистами, донёс до них свои мысли, а они поняли его. Это очень тонкий момент. Важно, чтобы в команде из России был отечественный тренер. На данный момент Семак хорошо сработал как психолог», — добавил бывший футболист сборной России.

Ранее Гусев призвал не мешать Сёмину работать в «Локомотиве».