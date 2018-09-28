Гусев призвал не мешать Сёмину работать в «Локомотиве»

Трёхкратный чемпион России по футболу Ролан Гусев призвал не мешать Юрию Сёмину работать в «Локомотиве» и выразил уверенность в том, что дела команды скоро пойдут на лад.

«Человек даёт результат. Сёмин выиграл Кубок и чемпионат страны. Чего ещё хочет от него руководство!? Кубок планеты? Понятно, что Лигу чемпионов «Локомотив» выиграть не в состоянии, как и Лигу Европы. Но за выход в плей-офф ЛЧ железнодорожники поборются. Даже в проигранном матче с «Галатасарем» красно-зелёные выглядели достаточно неплохо. Но это только одна встреча, и ничего ещё не решено. Тем более что Юрий Павлович — хитрый лис, он проведёт работу над ошибками», — заявил Гусев в интервью RT.

Бывший игрок сборной страны также отметил, что «Локомотив» наберёт ход в ближайшее время.

«Необходимо помнить, что команды Юрия Сёмина всегда начинали сезон не слишком удачно и вкатывались постепенно. Уверен, скоро «Локомотив» разгонится и возьмёт своё, главное — не мешать Юрию Павловичу. Команда-то у него хорошая: Гежгож Крыховяк, братья Миранчук, Фёдор Смолов — всё это футболисты очень высокого уровня. Поляк вовсе стал отличным усилением для железнодорожников. Всё наладится, и они будут бороться за самые высокие места», — добавил эксперт.

Ранее Гусев высказался о последних скандалах в московском «Спартаке».