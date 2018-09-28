Гусев о скандалах в «Спартаке»: не представляю такое в нормальном клубе

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Трёхкратный чемпион России по футболу Ролан Гусев высказался о последних скандалах в московском «Спартаке».
Гусев о скандалах в «Спартаке»: не представляю такое в нормальном клубе
  • РИА Новости

«Проблема в том, что в «Спартаке» сейчас больше думают не о футболе, а о лайках и скандалах. Не представляю, чтобы такие вещи происходили в нормальном серьёзном клубе. В ЦСКА я не помню ни одного публичного скандала за 16 лет. Там не привыкли выносить сор из избы. Конечно, конфликты периодически возникали, но они решались за закрытыми дверями, а не в СМИ. Сели, пообщались — всё. Считаю некрасивым, что всех собак сейчас повесили на Ещенко и Глушакова. Это внутренняя кухня «Спартака». Наверное, им нравится попадать в такие истории и делать себе подобный пиар», — заявил Гусев в интервью RT.

Бывший футболист сборной России также высказался о перспективах Массимо Карреры в столичной команде. 

«Думаю, дело не только в нём. Хотя если Каррера упускает нити управления коллективом из своих рук, то это говорит о многом. Нужно понимать, что скандалы не могут не отражаться на игре команды. Футболисты всё равно думают о посторонних вещах, нервничают. «Спартак» зажат. Игроки понимают: одно неверное действие, и огонь может перекинуться на них. С другой стороны, ничего ещё не потеряно. Красно-белые ведь идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ», — добавил Гусев. 

Ранее глава РПЛ Прядкин прокомментировал предложение Федуна о реформе российского футбола.

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