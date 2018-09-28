«В «Спартаке» думают о лайках, а Сёмин даст результат»: Гусев о матчах девятого тура РПЛ

В «Спартаке» больше думают о лайках в соцсетях, чем о футболе. Об этом в преддверии девятого тура первенства России в интервью RT заявил трёхкратный чемпион страны Ролан Гусев. По его словам, скандалы вокруг красно-белых напрямую влияют на результаты. Напомним, Глушаков и Ещенко были исключены из основного состава «Спартака» после того, как поставили лайки к посту со стихами актёра Назарова, в которых тот критиковал главного тренера коллектива. Гусев также призвал не мешать Юрию Сёмину исправлять ситуацию в «Локомотиве», который не очень удачно начал сезон. Как полагает специалист, Сёмин ещё проявит себя, поскольку стабильно показывает результат. Кроме того, Гусев дал прогноз на матч между «Анжи» и лидирующим «Зенитом» и поразмышлял о перспективах обновлённого ЦСКА.

«Сёмин выиграл чемпионат и Кубок страны. Чего ещё от него хочет руководство?»

— «Оренбург» хорошо начал сезон, в частности команда дома обыграла «Локомотив» и отобрала очки у «Краснодара». Способны ли подопечные Владимира Федотова огорчить набравший ход ЦСКА?

— Возможно всё, но мне как бывшему армейцу осечки подопечных Виктора Гончаренко, конечно, не хотелось бы. Будем надеяться, ЦСКА увезёт оттуда три очка. Тем более красно-синие набрали отличный ход. Молодые ребята играют очень хорошо. Нужно продолжать в том же духе и заявлять о своих претензиях на чемпионство.

— Армейцам сейчас приходится разрываться фактически на три фронта с учётом Кубка России. Хватит ли молодой команде сил?

— В физическом плане, думаю, проблем не возникнет. В ЦСКА собраны очень молодые игроки, и восстанавливаться они будут быстро. В таком возрасте день-два отдохнул — и побежал. А вот стабильности может не хватать. Молодым тяжело действовать стабильно на высоком уровне, а это очень важно. Со «Спартаком» ЦСКА сыграл хорошо, посмотрим, что ждёт команду в Оренбурге, а потом и в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов.

— Ожидали, что обновлённые и лишившиеся целого ряда лидеров армейцы так быстро начнут давать результат в новом сезоне?

— Честно говоря, думал, команде придётся тяжелее. Нужно отдать должное Гончаренко: он сумел донести до молодых подопечных свои идеи. Они прониклись ими и показывают результат.

Необходимо также отметить, что помимо молодых футболистов в ЦСКА пришли хорошие легионеры, например супер-игрок Никола Влашич и Абель Эрнандес, который, к сожалению, получил травму. Заставил говорить о себе и 19-летний Арнор Сигурдссон. Таким образом, в ЦСКА подобралась команда, способная бороться за самые высокие места.

— «Локомотив» в субботу примет «Ахмат». Начало сезона получается для действующих чемпионов непростым. Может ли тяжёлая победа над «Балтикой» в Кубке России стать для команды своеобразным толчком?

— Необходимо помнить, что команды Юрия Сёмина всегда начинали сезон не слишком удачно и постепенно набирали ход. Уверен, скоро «Локомотив» разгонится и возьмёт своё, главное — не мешать Юрию Павловичу. Команда-то у него хорошая: Гжегож Крыховяк, братья Миранчук, Фёдор Смолов — всё это футболисты очень высокого уровня. Поляк вовсе стал отличным усилением для железнодорожников. Всё наладится, и они будут бороться за самые высокие места.

— В случае очередной неудачи в чемпионате позиции Сёмина могут пошатнуться. Удивитесь его отставке?

— А зачем его трогать? Человек даёт результат. Сёмин выиграл Кубок и чемпионат страны. Чего ещё хочет от него руководство? Кубок планеты? Понятно, что Лигу чемпионов «Локомотив» выиграть не в состоянии, как и Лигу Европы. Но за выход в плей-офф ЛЧ железнодорожники поборются. Даже в проигранном матче с «Галатасарем» красно-зелёные выглядели достаточно неплохо. Но это только одна встреча, и ничего ещё не решено. Тем более Юрий Павлович — хитрый лис, он проведёт работу над ошибками.

— А в чём вам видится причина неудачного старта «Локомотива»?

— Думаю, дело в физике. Физика — дело непростое. Футболисты подошли к началу сезона в разном состоянии. Многие принимали участие в чемпионате мира, плюс приехали новички. Но к 11-12 туру РПЛ состояние выровняется — и команда побежит.

Игроки ФК «Локомотив»

РИА Новости

© Александр Вильф

«Зениту» в Махачкале придётся непросто»

— В Махачкале «Анжи» примет «Зенит». Дагестанский коллектив заранее поспешили сбросить со счетов, а он в прошлом туре обыграл «Динамо». Есть хоть какие-то шансы, что хозяева отберут очки у лидера?

— Думаю, возможно всё. Почему нет? «Анжи» — неуступчивая команда. К тому же я отлично знаю Магомеда Адиева. Это человек со стержнем, и он будет настраивать подопечных на максимальный результат. Мы уже сейчас видим, как махачкалинцы преображаются, несмотря на серьёзные финансовые проблемы. «Зениту» в Дагестане придётся непросто.

— «Зенит» на старте сезона выглядит очень внушительно. Питерцы уже опережают ближайшего преследователя на шесть очков...

— Подождите, прошло только восемь туров. «Зенит» играет на три фронта. Всё ещё поменяется. Спадов и потерь очков питерцам, как и остальным командам, не избежать.

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

РИА Новости

© Михаил Киреев

— Ожидали, что у Сергея Семака всё так быстро получится на новом месте?

— Семак как никто умеет объединить людей вокруг себя. Именно это он сделал, вернувшись в «Зенит». Он пообщался с футболистами, донёс до них свои мысли, а они поняли его. Это очень тонкий момент. Важно, чтобы в команде из России был отечественный тренер. На данный момент Семак хорошо сработал как психолог.

— Главный преследователь «Зенита» «Краснодар» сыграет с «Динамо». Вас удивляет, что южане, лишившиеся Фёдора Смолова и Андреаса Гранквиста, продемонстрировали лучший старт в истории?

— Не могу так сказать, всё-таки в «Краснодаре» сохранился довольно неплохой костяк, плюс вернулся из аренды в «Локомотиве» Ари. Южане показывают очень симпатичный футбол. Но цыплят считают по осени, а в нашем случае — по весне. Когда наступит время подводить итоги, тогда и поговорим. Пока делать выводы, конечно, рано. Прошло всего восемь туров, всё может поменяться. Но, думаю, «Краснодар» вполне может побороться за первое в истории попадание в Лигу чемпионов. И дело не столько в проблемах у конкурентов, сколько в самой игре команды.

«Спартак» зажат, игроки думают о посторонних вещах»

— «Спартак» примет «Ростов». Красно-белые в последнее время испытывают серьёзные проблемы по всем фронтам. Из основы отстранены Андрей Ещенко и Денис Глушаков. Это не не может говорить о том, что Массимо Каррера не контролирует команду?

— Проблема в том, что в «Спартаке» сейчас больше думают не о футболе, а о лайках и скандалах. Не представляю, чтобы такие вещи происходили в нормальном серьёзном клубе. В ЦСКА я не помню ни одного публичного скандала за 16 лет. Там не привыкли выносить сор из избы. Конечно, конфликты периодически возникали, но они решались за закрытыми дверями, а не в СМИ. Сели, пообщались — всё. Считаю некрасивым, что всех собак сейчас повесили на Ещенко и Глушакова. Это внутренняя кухня «Спартака». Наверное, им нравится попадать в такие истории и делать себе подобный пиар.

— Дни Карреры в команде сочтены?

— Думаю, дело не только в нём. Хотя, если Каррера упускает нити управления коллективом из своих рук, это говорит о многом. Нужно понимать, что скандалы не могут не отражаться на игре команды. Футболисты всё равно думают о посторонних вещах, нервничают. «Спартак» зажат. Игроки понимают: одно неверное действие, и огонь может перекинуться на них. С другой стороны, ничего ещё не потеряно. Красно-белые ведь идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

— Может быть, команда до сих пор не отошла от ухода Квинси Промеса?

— Уход лидеров сказывается всегда. Но сильная команда на то и сильна, чтобы не замечать потери бойцов. ЦСКА в своё время тоже покидали Иржи Ярошик, Ивица Олич, Вагнер Лав, Сейду Думбия, но армейцы оставались на вершине. Искусство тренера в том и состоит, чтобы найти замену ушедшим лидерам.

— «Спартак» с «Ростовом» ждёт принципиальное противостояние, ведь ростовчан возглавляет бывший наставник красно-белых Валерий Карпин, к тому же в составе команды достаточно экс-спартаковцев. Могут ли гости на эмоциях отобрать очки у именитого соперника?

— При всём уважении к «Ростову», даже с учётом всех проблем «Спартака» взять очки на «Открытие Арене» им будет тяжело. Да, настрой у гостей будет особенным, но и красно-белым отступать некуда, ведь они не знают побед месяц.