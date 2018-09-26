«Локомотив» в дополнительное время вырвал победу в матче Кубка России с «Балтикой»
Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Балтика» забила первой. На 28-й минуте отличился Алан Касаев. «Локомотив» восстановил паритет на 37-й минуте благодаря голу Алексея Миранчука.
На 64-й минуте калининградцы вновь вышли вперёд после гола Руслана Магаля, но на 87-й минуте Эдер смог сравнять счёт и перевёл игру в дополнительное время.
Автором победного для железнодорожников гола на 105-й минуте стал Антон Миранчук.
Соперником «Локомотива» в 1/8 финала станет красноярский «Енисей».
Ранее сообщалось, что полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка на матче Кубка России «Торпедо» — «Динамо».