Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка на матче Кубка России «Торпедо» — «Динамо»
«Сотрудники столичной полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в ходе подготовки и проведения футбольного матча между столичными футбольными командами «Торпедо» и «Динамо». Серьёзных нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы главка МВД по Москве.
Матч завершился победой Динамо со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что фанаты «Торпедо» и «Динамо» устроили драку перед матчем Кубка России по футболу