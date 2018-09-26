Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка на матче Кубка России «Торпедо» — «Динамо»

Сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали нарушений общественного порядка перед и во время матча 1/16 финала Кубка России по футболу между московскими клубами «Торпедо» и «Динамо».

«Сотрудники столичной полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в ходе подготовки и проведения футбольного матча между столичными футбольными командами «Торпедо» и «Динамо». Серьёзных нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы главка МВД по Москве.

Матч завершился победой Динамо со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что фанаты «Торпедо» и «Динамо» устроили драку перед матчем Кубка России по футболу