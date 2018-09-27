Реабилитация «Локомотива», первый гол Кокорина, курьёз Рязанцева: 12 команд РПЛ прошли 1/16 финала Кубка России

В Кубке России по футболу состоялось большинство матчей 1/16 финала. По итогам 13 игр поражение потерпел только один клуб Российской премьер-лиги — «Уфа». «Локомотив» добился волевой победы над «Балтикой», «Спартак» с минимальным счётом обыграл «Новороссийск», «Зенит» при участии Александра Кокорина разгромил «Волгарь», а «Рубин» переиграл «Химки» благодаря автоголу своего бывшего игрока Александра Рязанцева.

Год назад клубы РФПЛ потерпели фиаско в 1/16 финала Кубка России. Лишь шесть команд смогли одержать победы, а из них только одна в дальнейшем пробилась в финал. В этот раз ситуация не была такой плачевной для высшего дивизиона чемпионата страны. По итогам 13 матчей вылетела только одна команда Российской премьер-лиги.

Победа малой кровью

«Спартак» оправился на матч 1/16 финала Кубка России в Новороссийск в гости к одноимённому клубу. Массимо Каррера не стал брать с собой многих лидеров команды, таких как Роман Зобнин и Георгий Джикия, из-за чего у болельщиков возникли опасения, что красно-белые рано завершат борьбу за трофей.

Однако даже быстрая травма Марко Петковича, из-за которой на девятой минуте вышел на поле Сальваторе Боккетти, не повлияла на настрой московской команды. Она атаковала весь первый тайм и открыла счёт на 28-й минуте. Софьян Ханни, переведённый с фланга в середину поля, отдал пас Зе Луишу на грани офсайда. Форвард выскочил один на один с вратарём и свой шанс не упустил. Этот гол был очень своевременным — после перерыва качество футбола заметно снизилось и счёт на табло больше не менялся.

Соперником «Спартака» по 1/8 финала стал «Анжи». Махачкалинцы гостили в селе Песчанокопское Ростовской области, где базируется клуб «Чайка». Игру посетили 2,5 тысячи человек — это четверть от общего числа жителей населённого пункта. Правда, едва ли они после матча были довольны результатом. Подопечные Магомеда Адиева взяли верх со счётом 3:1 и подняли себе настроение после неудачного начала сезона в РПЛ.

Спасение «Локомотива»

«Локомотив» с огромным трудом выиграл третий матч за сезон. Подопечные Юрия Сёмина одержали волевую победу над «Балтикой». Калининградцы, так же как и действующие чемпионы России, переживают не лучшие времена, и к кубковому матчу у них появился новый тренер Игорь Ледяхов, сменивший Валерия Непомнящего. Однако они смогли дать бой гостям из столицы.

На 28-й минуте Владимир Дядюн забежал в штрафную железнодорожников и оставил мяч Алану Касаеву, а тот сразу же воспользовался шансом огорчить команду, которой принадлежат права на него. «Локомотив» довольно быстро отыгрался благодаря Алексею Миранчуку, замкнувшему прострел Фёдора Смолова. К новым свершениям гости не стремились, а игроки «Балтики», которых гнали вперёд 25 тыс. болельщиков, сделали ещё одну заявку на победу. Во втором тайме Руслан Магаль пробил в штангу, которая сыграла за своего хозяина.

Чтобы перевернуть ход матча, Сёмин просто выпустил на поле Эдера, своего самого верного джокера. На 87-й минуте португалец эффектно пробил в падении через себя и попал точно в дальний угол ворот. Этот невероятно красивый гол перевёл матч в дополнительное время, и тогда «Локомотив» наконец-то нашёл в себе силы выйти вперёд. Антон Миранчук подобрал мяч, который уронил Илья Помазун, и отправил снаряд в сетку.

Разгромы на Волге

Для «Волгаря» матч с «Зенитом» имел большое значение. Ещё недавно их общим спонсором был «Газпром», однако в этом году сотрудничество компании с астраханцами прекратилось, и встреча с петербургским клубом стала поводом взять небольшой реванш. Ещё за месяц до игры в «Волгаре» обещали настроиться на неё по-особому.

Тем не менее обыграть текущего лидера РПЛ, даже игравшего на выезде и в экспериментальном составе, оказалось непросто. Уже на восьмой минуте Александр Анюков сыграл на опережение в чужой штрафной и открыл счёт. Дальше в дело вступили нападающие, которым приходится оставаться в тени Артёма Дзюбы. Роберт Мак ударом в касание замкнул пас от Евгения Чернова, а Антон Заболотный сыграл на добивании. Во втором тайм на поле вышел Александр Кокорин и забил первый мяч после тяжёлой травмы. Форвард воспользовался удачным прострелом Эмануэля Мамманы, который тоже провёл долгое время без футбола. Удар Кокорина в пустые ворота на 88-й минуте поставил точку в матче — «Зенит» одержал победу со счётом 4:0.

Так же сильно разгромил своего соперника и «Ростов». Подопечные Валерия Карпина встречались с «Сызранью 2003», начинавшей свой турнирный путь с 1/128 финала. В первом тайме в ворота клуба ПФЛ забили Эльдор Шомуродов и Антон Салетрос — шведский игрок отличился красивый ударом из-за пределов штрафной. После перерыва хорошо себя проявил другой скандинавский футболист. Видар Кьяртанссон оформил дубль в течение пяти минут и наверняка тем самым заслужил больше игрового времени в матчах РПЛ.

Триллер в Хабаровске

Драматичным получился поединок между «СКА-Хабаровском» и «Ахматом». В предыдущем раунде подопечные Вадима Евсеева переиграли «Луч» в дальневосточном дерби, а в нынешнем дали настоящий бой представителю РПЛ. Хозяева трижды уступали в счёте, но каждый раз находили в себе силы отыграться. При этом они имели все шансы вырвать победу, но на 117-й минуте лучший бомбардир коллектива в Кубке России Денис Дедечко не смог реализовать пенальти.

Впоследствии украинец стал главным антигероем встречи. В серии послематчевых 11-метровых он на пару с поляком Лукашом Секульским не смог переиграть голкипера «Ахмата» Виталия Гудиева и перечеркнул шансы своей команды на продолжение борьбы в турнире. При этом поединок запомнится не только обилием голов, но и жёлтых карточек. На двоих хабаровчане и грозненцы заработали десять «горчичников».

Вместе с одной дальневосточной командой из Кубка России вылетела и другая. «Арсенал» выбил из розыгрыша турнира «Сахалин». Уже по истечении получаса матча, проходившего в Томске, туляки вели со счётом 2:0. Островитян хватило на гол престижа, который на итоговый результат не повлиял. Теперь клубам РПЛ не придётся жаловаться на дальние перелёты в 1/8 финала.

Крутые виражи Рязанцева

Когда-то Александр Рязанцев был одним из символов бердыевского «Рубина», становился с ним чемпионом России и забивал «Барселоне» на «Камп Ноу». Теперь он игрок «Химок», и с бывшей командой полузащитника связывало одно — соперничество в 1/16 финала Кубка России.

Встреча в подмосковном городе проходила под диктовку «Рубина», однако на протяжении 90 минут казанцы не могли воспользоваться игровым преимуществом. Матч перешёл в дополнительное время, в которое главным действующим лицом стал как раз Рязанцев. Во время розыгрыша углового у своих ворот он неудачно срезал мяч в сетку. Автогол бывшего игрока сборной России помог «Рубину» пробиться в следующий круг — своими силами подопечные Курбана Бердыева не забили ни одного мяча.

Позабытое дерби

В советское время дерби «Торпедо» и «Динамо» было если не самым принципиальным, то близким к такому статусу. Иногда московские клубы спорили между собой за титулы, и тогда отношения между ними обострялись. Сейчас обе команды давно не входят в элиту российского футбола, и только благодаря Кубку России их пути пересеклись впервые за три года.

Фанаты соперников по 1/16 финала о былой конкуренции не позабыли. Перед матчем болельщики «Динамо» установили на поле стадиона Эдуарда Стрельцова картонную могилу, посвящённую «Торпедо», якобы умершему в 2006 году — в свой последний сезон в высшей лиге.

Футболисты ответить на эту дерзость результатом не смогли. В первом тайме «Динамо» вышло вперёд благодаря точному удару Евгения Маркова с пенальти. Игроки «Торпедо» были близки к тому, чтобы хотя бы перевести матч в овертайм, однако ворота Антона Шунина остались в неприкосновенности.

Возвращение Аленичева домой

Чтобы добраться до Великих Лук на матч с «Луки-Энергией», «Енисею» пришлось проделать большой путь. Команда РПЛ долетела из Красноярска до Москвы, а затем села на поезд, который шёл в Псковскую область в родной город Дмитрия Аленичева. Этой теме сибирский клуб посвятил немало шуток перед матчем.

"Енисей" добирался в Великие Луки сложным маршрутом - самолетом до Москвы, оттуда ехал семь с половиной часов на поезде до места назначения.



Сюжет #ЕнисейТВ о пути команды на кубковый матч #ЛукиЕнисейhttps://t.co/6kE9MY2iUZpic.twitter.com/N6Y2DyC6j8 — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 26 сентября 2018 г.

Великолучане уже одержали в Кубке России четыре победы и рано сделали заявку на ещё одну сенсацию. На восьмой минуте счёт открыл 32-летний воспитанник казанского футбола Марат Сагиров. Но долго хозяевам поля вести не удалось — ещё до перерыва защитник Иван Овсянкин срезал мяч в свои ворота. «Енисей», невзирая на сильный дождь, провёл весь матч в попытках взломать крепкую оборону «Луки-Энергии» и добился своего на 87-й минуте. Фегор Огуде завершил затянувшуюся атаку красноярцев дальним ударом.

Другие матчи

1/16 финала Кубка России стартовала накануне двумя матчами. «Оренбург» со счётом 2:0 обыграл барнаульское «Динамо», а «Урал» мог разгромить «Нефтехимик» благодаря трём голам, но пропустил дважды в концовке.

28 сентября состоятся ещё две встречи. Прошлогодний финалист курский «Авангард» примет у себя «Краснодар», а «Крылья Советов» отправятся в Тамбов к одноимённому клубу. 10 октября первый круг Кубка России с участием команд РПЛ завершится — на эту дату перенесена встреча «Тюмени» с ЦСКА.

На данный момент известны следующие пары 1/8 финала. Московское «Динамо» встретится с «Рубином», «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Спартак» проэкзаменует «Анжи», «Нижний Новгород» продолжит борьбу в матче с «Уралом», «Арсенал» померится силами с «Ахматом», а «Локомотив» окажется на одном поле с «Енисеем».