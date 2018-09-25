Десять голов в девяти матчах: как воспитанник «Краснодара» покоряет Европу

Российский нападающий Николай Комличенко в девяти стартовых матчах чемпионата Чехии по футболу забил десять мячей. С таким показателем воспитанник «Краснодара» уверенно лидирует в гонке бомбардиров турнира. 23-летний форвард отметил, что его успеху способствовала хорошая предсезонная подготовка, а также заявил о желании остаться в Европе.

Пока российские болельщики с интересом следят за развитием зарубежной карьеры Александра Головина и Дениса Черышева, в Чехии громко заявляет о себе другой легионер из России — Николай Комличенко.

Имя этого 23-летнего воспитанника «Краснодара» даже на родине известно немногим, но для любителей футбола из небольшого города Млада-Болеслав Николай с недавних пор стал настоящим героем.

Местная команда может похвастаться лишь двумя победами в Кубке Чехии в 2011-м и 2016-м. Также в последние годы клуб «Млада-Болеслав» регулярно участвовал в еврокубках и даже дважды попадал в групповой этап Кубка УЕФА во второй половине нулевых.

Теперь же команду ведёт к новым успехам россиянин Комличенко. В первых девяти турах чемпионата Чехии он забил уже десять раз. Второй бомбардир команды Ладислав Такаш отличился только трижды.

В местном национальном первенстве Николай не сумел забить лишь в двух матчах, зато в игре с «Опавой» оформил хет-трик, а во встрече со «Словацко» — дубль.

Скорострельность Комличенко позволила ему вырваться и в лидеры гонки бомбардиров чешской лиги. Российский нападающий на три гола опережает одну из главных звёзд чешского чемпионата — форварда «Виктории Плзень» Михала Крменчика, который недавно дважды забил ЦСКА в матче Лиги чемпионов.

При этом «Млада-Болеслав» занимает шестое место в турнирной таблице и является очень непредсказуемой командой. Подопечные Йозефа Вебера вполне могут разгромить соперника, а через неделю крупно уступить. Правда, два последних матча завершились для «Болки» уверенными победами.

Неудивительно, что команда умудряется располагаться в числе лучших коллективов чемпионата как по количеству забитых мячей (22), так и по количеству пропущенных (20). Зато болельщикам смотреть матчи с участием клуба «Млада-Болеслав» всегда интересно, ведь в играх команды забивается в среднем более четырёх мячей.

Сам Комличенко неизменно выполняет роль выдвинутого на острие форварда. Физически мощный нападающий (190 см роста) способен продавить защитников и замкнуть прострел или навес с фланга. К тому же Николай обладает врождённым чувством гола и нередко грамотно встречает снаряд на отскоке. Также россиянин способен умело открыться на линии офсайда и убежать от соперников. Именно так он поразил ворота «Словацко» в матче последнего тура.

«Ему нужно стать мощнее, он тяжеловат»

Комличенко является потомственным футболистом. Его отец Николай во второй половине 1990-х и начале нулевых выступал за краснодарскую «Кубань», майкопскую «Дружбу», калининградскую «Балтику» и нижнекамский «Нефтехимик», но выше Первого дивизиона пробиться не сумел, хотя суммарно забил в подэлитной лиге 22 мяча.

Сын пошёл по стопам Николая и с раннего детства начал заниматься футболом в краснодарской СДЮСШОР-5. А в 2010-м талантливый форвард перебрался в академию «Краснодара».

В результате Комличенко стал одним из первых успешных выпускников молодой футбольной школы. Он исправно забивал за фарм-клуб южан в ПФЛ, а в 2014-м даже дебютировал в основном составе команды. Впрочем, шансов закрепиться на высшем уровне у Николая на тот момент было немного, а потому в руководстве клуба приняли решение отправить талантливого юношу в заграничную аренду.

Летом 2016-го Комличенко впервые отправился в Чехию — в «Слован» из Либереца. Дебютный сезон в чужой стране получился для Николая более чем удачным. В 21 матче за новую команду россиянин забил семь мячей во всех турнирах и даже поиграл в Лиге Европы.

На молодого нападающего обратили внимание в Европе, его трансферная стоимость резко выросла. Зимой в «Краснодаре» решили вернуть Комличенко. Николай признавался, что намерен составить конкуренцию Фёдору Смолову.

В итоге он провёл с основным составом все сборы, но не получил ни минуты игрового времени. Игорь Шалимов, на тот момент занимавший пост главного тренера команды, объяснял, что нападающему нужно стать мощнее и координированнее, да и вообще он «тяжеловат».

Летом 2017-го футболист вновь уехал в Чехию, на этот раз в «Младу-Болеслав». Первый сезон в «Болке» получился для него не слишком удачным — всего четыре мяча в 17 матчах. К тому же Николай был нечастым гостем в стартовом составе команды. Несмотря на это, он продолжил играть за чешскую команду и в нынешнем сезоне.

«Хочу остаться в Европе»

Текущий сезон пока получается для Комличенко сверхуспешным. Он объясняет это хорошей работой на предсезонных сборах.

«Наверное, прибавилось уверенности в своих силах. Провёл хорошо предсезонку. Тренер стал больше мне доверять, я играю почти во всех матчах. Прежде была немного другая ситуация. При одном тренере я мало играл, при другом строилась новая команда, я постепенно начал нащупывать свой футбол. А с этого сезона всё как надо», — объяснил футболист в интервью «Спорт-Экспресс».

При этом Николай признаётся, что играть в Чехии очень непросто: футбол в местном чемпионате довольно жёсткий, а защитники, не задумываясь, бьют нападающих по ногам.

«Дома сыграли вничью с «Теплице» (1:1). Там и пенальти на мне поставили, а до этого судья не увидел два явных нарушения. За майку держали, на ногу наступили при угловом. А потом ещё при одном угловом так обхватили руками, что я вообще не мог двинуться с места! И это здесь в принципе считается в порядке вещей. Частенько арбитры не видят таких нарушений. Ну... Как сказать? Это футбол. Надо адаптироваться. Много борьбы, борьбы, борьбы. Да, поначалу было непривычно, где-то месяца два адаптировался. А сейчас всё в порядке. Я готов ко всему. Сейчас уже хочу подольше остаться в Европе, попасть в хорошую команду», — добавил Комличенко.