Американские мечты: Федерация футбола Испании не разрешает провести матч «Жироны» и «Барселоны» в США

Матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной», который должен состояться в январе 2019 года в американском Майами, находится под угрозой срыва. Королевская федерация футбола Испании (RFEF) запретила переносить игру в США. В руководстве Примеры уверяют, что этот отказ не является окончательным и проведение первого матча турнира за пределами Испании всё ещё возможно.

Чуть больше месяца назад руководство Примеры (высшего дивизиона чемпионата Испании) объявило о революционном решении перенести несколько матчей турнира в Северную Америку. Лига подписала договор с компанией, которая проводит крупный коммерческий турнир «Международный Кубок чемпионов» в США и Канаде. Таким образом Примера хочет не только заработать дополнительные средства на телетрансляциях, но и привлечь новую аудиторию.

Однако дальнейшие события показали, что планы организовать матчи с участием испанских команд по другую сторону Атлантического океана не так просто реализовать. Первой подобной игрой должна была стать встреча «Жироны» и «Барселоны» в рамках 21-го тура текущего чемпионата, который запланирован на 26 января 2019 года. Клубы уже дали согласие на перенос игры в Майами, однако против высказалась RFEF.

Как пишет издание Cope, федерация направила в Примеру письмо, в котором говорится о запрете переносить матч за пределы Испании. Источники в футбольной федерации заявили, что вероятность проведения матча «Жироны» и «Барселоны» в США — 0%.

На эту информацию быстро отреагировал глава Ла Лиги Хавьер Тебас. Он поспешил заявить, что точка в этом вопросе не поставлена и переговоры с RFEF продолжаются.

«Нас попросили предоставить больше документов, и мы это сделаем. Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес не сказал «нет», а попросил предоставить больше документов для разрешения юридических проблем. Очевидно, большого желания провести матч в США у федерации нет, но я по-прежнему настроен оптимистично в этой ситуации», — цитирует Тебаса Marca.

Против проведения матчей в Северной Америке выступили многие заинтересованные в стороны, в том числе президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

«Я бы предпочёл увидеть в США отличные матчи MLS, чем игры чемпионата Испании. В футболе общий принцип состоит в том, что ты играешь домашние матчи дома, а не в чужой стране. ФИФА пока не получала от руководства испанской Примеры запроса на проведение матчей за рубежом. У руководителей RFEF есть время до 5 января, чтобы ответить на просьбу функционеров чемпионата Испании», — отметил Инфантино в интервью ESPN.

Не поддержал идею и глава Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, которому в свете последних событий пришлось опровергать информацию о том, что финал Лиги чемпионов тоже может быть перенесён в США в угоду американским любителям футбола.

Против переноса матчей также болельщики и футболисты. От лица последних с заявлением выступила Испанская ассоциация футболистов. Как говорится в опубликованном сообщении, игроки обеспокоены тем фактом, что их фанаты будут лишены возможности посмотреть на команду вживую.

Клубы, которые приняли идею периодически пересекать океан ради матчей, попытались компенсировать лишний выезд. Так, «Жирона», являющаяся номинальным хозяином спорного матча, объявила, что 1,5 тыс. владельцев сезонных абонементов смогут бесплатно попасть на игру с «Барселоной» в Майами. Клуб намерен оплатить им перелёт и одну ночь в гостинице. Остальным фанатам была обещана скидка на выездной матч с «Барселоной», который состоится 23 сентября.

Стоит отметить, что в футболе нередки случаи переноса матчей между командами двух стран за границу. В Италии и Франции уже давно решили, что матчи за Суперкубок лучше использовать для освоения новых рынков. В разные годы гранды из двух стран разыгрывали официальный трофей в США, Канаде, Китае, Катаре, Тунисе, Австрии и даже в Габоне и Ливии.

В этом году впервые за пределы страны шагнули и испанские клубы. «Севилья» и «Барселона» разыграли Суперкубок в марокканском Танжере, причём они провели не привычные два матча, а лишь один. За победой каталонцев со счётом 2:1 наблюдали 40 тыс. зрителей.