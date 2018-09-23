Дебют Головина, осечка Слуцкого и возвращение Фергюсона: итоги матчей в европейских футбольных чемпионатах

Александр Головин дебютировал в составе «Монако». Россиянин вышел на замену в матче шестого тура Лиги 1 с «Нимом». А в чемпионате Нидерландов «Витесс» Леонида Слуцкого не сумел набрать три очка во встрече с аутсайдером. В Англии Алекс Фергюсон после операции вернулся на домашний для «Манчестер Юнайтед» стадион «Олд Траффорд».

Франция. Первый выход Головина

Пожалуй, главным событием выходных для российских болельщиков стал долгожданный дебют Александра Головина в составе «Монако». Полузащитник восстановился после травмы ещё на прошлой неделе, но не попал в заявку новой команды на матчи с «Тулузой» и «Атлетико». Однако главный тренер монегасков Леонарду Жардим пообещал, что предоставит Головину 20 минут в игре с «Нимом».

Специалист выпустил Александра на поле ближе к концу встречи. Россиянин вошёл в игру достаточно неплохо и сразу начал смело искать партнёров умными передачами. Отметился он и заблокированным ударом.

Но выход Головина не помог «Монако» одержать победу — 1:1. Последний раз команда набирала три очка в Лиге 1 ещё в первом туре.

Что же касается Головина, то Жардим после финального свистка похвалил россиянина.

«Он является игроком другого уровня. Это футболист национальной команды, который привык бороться за самые высокие места. Он станет очень важным и определяющим игроком для «Монако», — приводит слова Жардима официальный сайт клуба.

Сам Александр заявил, что полностью восстановился после травмы.

«Большое спасибо за поздравления с дебютом. Конечно, хотелось выиграть этот матч, и моменты, чтобы забить второй мяч, у нас были. Нам нужно набирать очки, тем более в домашних встречах. Но ничего страшного, будем готовиться к следующей игре. От травмы полностью восстановился, сколько буду играть, зависит от решения тренерского штаба. Моя задача — работать на максимуме и приносить пользу команде», — цитирует Головина «Р-Спорт».

Поздравили Александра и в официальном Instagram национальной команды.

«Поздравляем полузащитника сборной России Александра Головина с дебютом в составе «Монако». Саша, рады видеть тебя снова в игре!» — говорится в посте.

Нидерланды. Неудача Слуцкого

«Витесс» Леонида Слуцкого вновь остался без победы. После того как команда из Арнема в матче предыдущего тура обыграла аутсайдера «ПЕК Зволле», болельщики ждали нового успеха в домашней встрече с «Ден Хааг», за который ранее выступал Дмитрий Булыкин.

В результате хозяева довольствовались лишь ничьей. На гол Тима Матавжа на 18-й минуте гости ответили точным ударом в середине второго тайма. В концовке «Витесс» и вовсе остался в меньшинстве после удаления Майкела ван дер Верффа.

Зато российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев вновь провёл на поле все 90 минут.

Чехия. Дубль Комличенко

А у Николая Комличенко дела в Чехии идут всё лучше. В матче девятого тура Высшей лиги с аутсайдером «Словацко» российский форвард оформил дубль, а его команда «Млада Болеслав» одержала третью победу подряд (5:1) и поднялась в первую половину турнирной таблицы.

Николай добил соперника двумя точными ударами уже в концовке поединка. Второй мяч он забил с одиннадцатиметровой отметки.

Теперь на счету футболиста в нынешнем сезоне чешской Высшей лиги уже десять голов, и он уверенно лидирует по этому показателю, на три точных удара опережая обидчика ЦСКА Михала Крменчика из «Виктории».

К слову, вновь забить Комличенко наверняка помогла поддержка родственников, которые посетили игру.

Англия. Разгром от «Манчестер Сити» и рекорд «Ливерпуля»

Лидировавший вместе с «Челси» в турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» в субботу, 22 сентября, одержал шестую победу в шести матчах Премьер-лиги. На этот раз красные дома разгромили «Саутгемптон».

Хозяева повели уже на десятой минуте после того, как Уэсли Худт неудачно подставил ногу под прострел с фланга и стал автором гола в ворота своей команды.

А вскоре после ещё одного розыгрыша углового Жоэль Матип оказался расторопнее всех в чужой штрафной. Наконец, точку в конце первого тайма поставил Мохаммед Салах.

Очередной удачный матч позволил «Ливерпулю» установить уникальное достижение. Впервые в истории команда стартовала в новом сезоне с семи побед подряд во всех турнирах, учитывая одержанную над ПСЖ дома в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» после неожиданного поражения от «Лиона» в ЛЧ в АПЛ разгромил скромный «Кардифф Сити». В ворота соперника влетело пять безответных мячей. При этом дублем отметился Рияд Марез, который вышел на поле лишь за полчаса до финального свистка. Для него эти мячи стали дебютными в составе «Манчестер Сити».

А в матче с участием другой манчестерской команды состоялось по-настоящему важное событие. Легендарный для «Манчестер Юнайтед» тренер Алекс Фергюсон впервые посетил «Олд Траффорд» после перенесённой в мае операции. Тогда у специалиста было диагностировано кровоизлияние в мозг.

«Рад вернуться. Очевидно, это длительное путешествие, но я иду вперёд, соблюдаю всё, что предписывают врачи. Немного нервничаю перед игрой, ведь последний раз был на матче ещё в апреле. Надеюсь, сегодня «Манчестер Юнайтед» одержит победу», — приводит слова Фергюсона пресс-служба английской команды.

К сожалению, порадовать бывшего тренера МЮ не удалось. Манкунианцы не смогли обыграть вернувшийся в АПЛ «Вулверхэмптон». Хозяева открыли счёт уже на 18-й минуте — первый мяч за новую команду забил экс-нападающий донецкого «Шахтёра» Фред. Гости же отыгрались в начале второго тайма.

Алекс Фергюсон

Reuters

Испания. Победа «Реала» и шесть голов в Виго

Мадридский «Реал» реабилитировался перед болельщиками за ничью с «Атлетико» в предыдущем матче Примеры. Во встрече пятого тура чемпионата Испании королевский клуб с минимальным счётом обыграл «Эспаньол».

Единственный мяч в конце первого тайма забил Марко Асенсио. Полузащитнику удался точный бильярдный удар в дальний угол чужих ворот.

Спокойно одержала победу и другая команда, представляющая столицу, — «Атлетико». В последних двух матчах Примеры подопечные Диего Симеоне набрали всего очко, а потому жаждали увезти три балла из Хетафе.

Уже на 14-й минуте хозяева отметились автоголом, а после перерыва ворота «Хетафе» поразил Тома Лемар. Вскоре коллектив Пепе Бордальса потерял последние шансы спастись, оставшись в меньшинстве.

А «Реал Сосьедад» в пятничном матче с «Уэской», напротив, смог удержать победный счёт, несмотря на сразу два удаления. Красные карточки в составе команды получили Хуанми и Тео Бернар Франсуа, причём последний был удалён напрямую.

Наконец, крайне результативный матч состоялся в Виго, где «Сельта» не смогла дожать «Вальядолид». На двоих команды забили шесть мячей. Хозяева уже к десятой минуте отличились дважды, а в начале второго тайма отправили в ворота соперника третий мяч, правда, «Вальядолид» незадолго до перерыва распечатал ворота оппонента.

В итоге в середине второго тайма гости сократили отставание до минимума, а на 94-й минуте встречи спаслись от поражения.

Осечка «Сельты» позволила выйти на третье место в турнирной таблице скромному «Алавесу». Команда из Витории в отчётном туре на выезде разгромила «Райо Вальекано» (5:1) и одержала третью победу подряд в чемпионате страны.

Reuters

© Susana Vera

Германия. Четвёртая победа «Баварии» и спасение «Боруссии»

Центральным матчем четвёртого тура Бундеслиги стала встреча принципиальных соперников «Шальке» и «Баварии».

Особой пикантности игре придал выход на поле Леона Горецки, который ещё в прошлом сезоне защищал цвета команды из Гельзенкирхена. Да и Мануэль Нойер начинал карьеру именно здесь. Неудивительно, что обоих «Фельтинс Арена» встретила оглушительным свистом.

Но это не помешало «Баварии» одержать предсказуемую победу. Мюнхенцы открыли счёт уже на восьмой минуте, когда Хамес Родригес нанёс точный удар головой после подачи Йозуа Киммиха с фланга.

Колумбиец в результате стал главным героем матча, ведь именно ему удалось заработать пенальти во втором тайме, который реализовал Роберт Левандовски.

Таким образом, «Бавария» одержала четвёртую победу подряд в чемпионате страны, а «Шальке» потерпел четвёртое поражение. Дела соперника «Локомотива» по группе Лиги чемпионов пока складываются, мягко говоря, неважно.

Из других результатов игрового дня следует отметить ничью в матче «Хоффенхайма» и дортмундской «Боруссии». Подопечные Люсьена Фавра пропустили в самом конце первого тайма, а незадолго до конца встречи остались в меньшинстве после удаления Абду Диалло. Однако это не помешало команде спастись от поражения за шесть минут до финального свистка благодаря голу Кристиана Пулишича.

Италия. Характер «Интера» и резвый старт «Сассуоло»

В Серии А пока состоялись лишь четыре матча. Обращает на себя внимание вторая победа «Интера» в чемпионате. Миланцы после невероятного камбэка в игре Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» сумели одолеть неплохо начавшую сезон «Сампдорию».

Вырвать три очка чёрно-синим удалось лишь на 94-й минуте. Марсело Брозович после розыгрыша стандартного положения отметился сильным ударом из правого угла штрафной.

Неплохо складываются дела и у «Фиорентины». В матче со СПАЛ команда одержала третью победу в пяти матчах Серии А и временно поднялась на второе место в турнирной таблице. Десять очков также на счету «Сассуоло», который в пятницу, 21 сентября, оказался сильнее «Эмполи» — 3:1.