«Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в матче пятого тура Примеры

Мадридский «Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в матче пятого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором победного для «сливочных» гола стал Марко Асенсио, впервые отличившийся забитым мячом в нынешнем сезоне.

В других матчах игрового дня «Алавес» победил «Райо Вальекано» (5:1), «Сельта» сыграла вничью с «Вальядолидом» (3:3), «Эйбар» обыграл «Леганес» (1:0), а мадридский «Атлетико» нанёс поражение «Хетафе» (2:0).

Ранее сообщалось, что Роналдо намерен тренироваться вместе с футболистами «Вальядолида».