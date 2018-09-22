«Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в матче пятого тура Примеры

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в матче пятого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором победного для «сливочных» гола стал Марко Асенсио, впервые отличившийся забитым мячом в нынешнем сезоне.

В других матчах игрового дня «Алавес» победил «Райо Вальекано» (5:1), «Сельта» сыграла вничью с «Вальядолидом» (3:3), «Эйбар» обыграл «Леганес» (1:0), а мадридский «Атлетико» нанёс поражение «Хетафе» (2:0).

Ранее сообщалось, что Роналдо намерен тренироваться вместе с футболистами «Вальядолида».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить