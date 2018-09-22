Роналдо намерен тренироваться вместе с футболистами «Вальядолида»

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Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо, ставший новым владельцем испанского клуба «Реал Вальядолид», рассказал, что намерен тренироваться вместе с игроками команды.
Роналдо намерен тренироваться вместе с футболистами «Вальядолида»
  • Reuters
  • © Victor Fraile

«Я пришёл в клуб не для того, чтобы играть. Для этого я уже не гожусь. Но я буду принимать участие в тренировках и постараюсь набрать форму. Всё уже согласовано с тренером», — приводит слова Роналдо Marca.

3 сентября бразилец, завершивший карьеру футболиста в 2011 году, был официально представлен в качестве нового владельца «Вальядолида».

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что Криштиану Роналду изъявил желание покинуть клуб.

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