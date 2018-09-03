Роналдо был официально представлен в качестве нового владельца «Вальядолида»

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо был официально представлен в качестве нового владельца испанского клуба «Реал Вальядолид».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На специально созванной пресс-конференции президент клуба Карлос Суарес объявил, что Роналду приобрёл 51% акций клуба.

«Вальядолид» вылетел из Примеры в 2014 году и только в сезоне-2018/19 вернулся в высший дивизион чемпионата Испании. После трёх туров команда с двумя баллами в активе занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее Луис Суарес заявил, что VAR отбивает у него желание праздновать голы.