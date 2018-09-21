Президент «Реала» Перес рассказал, что Роналду сам изъявил желание покинуть клуб

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал об обстоятельствах трансфера в туринский «Ювентус» португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Переход Роналду стал самым прибыльным для нас в 2018 году. Когда мы подписываем контракт, то всегда указываем высокие суммы отступных. Это делается, чтобы остальные клубы не смотрели в сторону наших игроков. Криштиану сам хотел уйти, и поэтому мы пришли к соглашению с «Ювентусом». Никто не предложил больше, чем они», — цитирует Переса OK Diario.

При этом он добавил, что «Реал» навсегда останется домом для 33-летнего форварда.

Этим летом форвард сборной Португалии перешёл в туринский клуб из мадридского «Реала» примерно за €100 млн.

Роналду выступал за коллектив из столицы Испании на протяжении девяти лет. За это время он принял участие в 438 матчах и забил 450 мячей.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес в личной беседе с главным тренером команды Хуленом Лопетеги обозначил цель на нынешний сезон.