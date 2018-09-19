СМИ: Президент «Реала» Перес обозначил Лопетеги цель на нынешний сезон
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«Цель состоит в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» (домашний стадион мадридского «Атлетико»). И если соперником в финале станет «Барселона», то будет ещё лучше», — цитирует Переса Mundo Deportivo.
«Реал» является победителем Лиги чемпионов последние три сезона. В нынешнем розыгрыше мадридский клуб на групповом этапе встретится с московским ЦСКА, итальянской «Ромой» и чешской «Викторией».
Ранее нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, как изменилась атмосфера в команде после ухода португальского форварда Криштиану Роналду.