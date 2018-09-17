Бэйл рассказал, как изменилась атмосфера в «Реале» после ухода Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, как изменилась атмосфера в команде после ухода португальского форварда Криштиану Роналду.

«Определённо после ухода из клуба такого большого игрока всё будет немного по-другому. Возможно, теперь атмосфера более расслабленная, чем была раньше. Думаю, сейчас мы в большей степени команда, потому что работаем как единое целое, а не заточены под одного футболиста», — цитирует Бэйла The Daily Mail.

Валлиец также не стал комментировать, чей гол ударом через себя лучше — свой «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов или гол Роналду «Ювентусу» в 1/4 финала ЛЧ сезона-2017/18.

Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду поделился впечатлениями от своих первых голов в составе туринского «Ювентуса».