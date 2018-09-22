Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Шальке» проиграл «Баварии» в матче Бундеслиги

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Гельзенкирхенский «Шальке» потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» в матче четвёртого тура немецкой Бундеслиги.
Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Шальке» проиграл «Баварии» в матче Бундеслиги
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Фельтинс Арене» в Гельзенкирхене, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Баварии» принесли голы Хамеса Родригеса и Роберта Левандовски (с пенальти).

«Шальке» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч между командами состоится 3 октября в Москве.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» в меньшинстве вырвала ничью в матче Бундеслиги с «Хоффенхаймом».

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