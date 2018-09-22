«Боруссия» в меньшинстве вырвала ничью в матче Бундеслиги с «Хоффенхаймом»

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Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче четвёртого тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» в меньшинстве вырвала ничью в матче Бундеслиги с «Хоффенхаймом»
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Райн-Некар-Арене» в Зинсхайме, завершилась со счётом 1:1.

На гол форварда «Хоффенхайма» Жоэлинтона (44-я минута) «Боруссия» ответила мячом Кристиана Пушилича (84-я минута).

Дортмундцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Абду Диалло на 76-й минуте.

В параллельных матчах «Герта» победила мёнхенгладбахскую «Боруссию» (4:2), «Вердер» обыграл «Аугсбург» (3:2), «Вольфсбург» потерпел поражение от «Фрайбурга» (1:3) а «Нюрнберг» выиграл у «Ганновера» (2:0).

Ранее сообщалось, что Лука Модрич приговорён к восьми месяцам тюрьмы условно за налоговые махинации в Испании.

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