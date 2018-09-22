«Боруссия» в меньшинстве вырвала ничью в матче Бундеслиги с «Хоффенхаймом»
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Райн-Некар-Арене» в Зинсхайме, завершилась со счётом 1:1.
На гол форварда «Хоффенхайма» Жоэлинтона (44-я минута) «Боруссия» ответила мячом Кристиана Пушилича (84-я минута).
Дортмундцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Абду Диалло на 76-й минуте.
В параллельных матчах «Герта» победила мёнхенгладбахскую «Боруссию» (4:2), «Вердер» обыграл «Аугсбург» (3:2), «Вольфсбург» потерпел поражение от «Фрайбурга» (1:3) а «Нюрнберг» выиграл у «Ганновера» (2:0).
Ранее сообщалось, что Лука Модрич приговорён к восьми месяцам тюрьмы условно за налоговые махинации в Испании.