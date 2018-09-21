Головин дебютировал в составе «Монако» в матче чемпионата Франции с «Нимом»
Россиянин появился на поле на 72-й минуте игры, заменив Софьяна Диопа, и не отметился результативными действиями.
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА. На одной из первых тренировок в новом клубе он получил травму голеностопа.
Матч между «Монако» и «Нимом», прошедший на стадионе «Луи II», завершился со счётом 1:1.
В следующем матче «Монако» сыграет с «Анже», а «Ним» — с «Генгамом».
Ранее Головин был включён в заявку «Монако» на матч с «Нимом».