Головин дебютировал в составе «Монако» в матче чемпионата Франции с «Нимом»

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин дебютировал в составе «Монако» в матче французской Лиги 1 с «Нимом».

Россиянин появился на поле на 72-й минуте игры, заменив Софьяна Диопа, и не отметился результативными действиями.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА. На одной из первых тренировок в новом клубе он получил травму голеностопа.

Матч между «Монако» и «Нимом», прошедший на стадионе «Луи II», завершился со счётом 1:1.

В следующем матче «Монако» сыграет с «Анже», а «Ним» — с «Генгамом».

Ранее Головин был включён в заявку «Монако» на матч с «Нимом».