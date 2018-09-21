Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Нимом»

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Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин попал в заявку «Монако» на домашний матч французской Лиги 1 с «Нимом».
Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Нимом»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

Россиянин начнёт встречу на скамейке запасных.

Головин недавно восстановился после травмы голеностопа, полученной на одной из первых тренировок в «Монако». 

Матч между «Монако» и «Нимом» состоится на стадионе «Луи II» в 21:45 мск.

Ранее Головин оказался одним из 20 футболистов «Монако», вызванных на матч с «Нимом».

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