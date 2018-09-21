Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Нимом»
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Об этом сообщает пресс-служба монегасков.
💪Le vestiaire est prêt #ASMNOpic.twitter.com/0fFvMN5FzT— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 21 сентября 2018 г.
Россиянин начнёт встречу на скамейке запасных.
Головин недавно восстановился после травмы голеностопа, полученной на одной из первых тренировок в «Монако».
Матч между «Монако» и «Нимом» состоится на стадионе «Луи II» в 21:45 мск.
Ранее Головин оказался одним из 20 футболистов «Монако», вызванных на матч с «Нимом».