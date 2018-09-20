«Хотят уничтожить Криштиану»: в мире возмутились удалением Роналду в матче Лиги чемпионов с «Валенсией»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не заслуживал удаления за фол на защитнике «Валенсии» Джейсоне Мурильо в матче Лиги чемпионов. Так считает легенда туринского клуба Алессандро Дель Пьеро. Бывший партнёр португальца по «Реалу» Тео Эрнандес признался, что подобные судейские решения вызывают у него сожаление, а главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри выразил мнение, что система VAR помогла бы немецкому арбитру разобраться в эпизоде.

Второй игровой день первого тура Лиги чемпионов запомнился не только уверенной победой «Реала» над «Ромой» и героическим спасением ЦСКА в поединке с «Викторией», но и дебютом Криштиану Роналду в составе «Ювентуса» в еврокубках. Вышел он для португальца смазанным. Седьмой номер «старой синьоры» привычно руководил действиями команды в атаке, постоянно обострял игру на левом фланге, однако уже на 29-й минуте был вынужден покинуть поле из-за красной карточки.

Причём решение немецкого арбитра Феликса Брыха изгнать с поля одного из лучших футболистов мира показалось весьма странным. Роналду врывался в штрафную соперников, где встретил ожесточённое сопротивление со стороны защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо. Криштиану слегка оттолкнул своего оппонента, а после того, как тот упал на газон, похлопал его по затылку, причём явно без агрессии. Колумбиец мгновенно вскочил на ноги, между игроками завязалась перепалка.

В неё незамедлительно вмешался арбитр. Он успокоил игроков и направился общаться с помощником за воротами. После диалога Брых вернулся на поле, подозвал к себе Роналду и, к изумлению собравшейся на «Месталье» публики, предъявил ему красную карточку. Для португальца она стала первой в карьере в рамках самого престижного клубного турнира Старого Света.

Партнёры Криштиану по «Ювентусу» встали на его сторону. Так, защитник Леонардо Бонуччи, около минуты уговаривавший арбитра передумать, после матча выразил мнение, что эпизод был рядовым столкновением.

«Мурильо сначала положил руки на Роналду, тот отреагировал. Всякое может случиться, но мы должны быть сильнее всех и вся. Разумеется, Криштиану рассердился. Арбитр видел то, что видел. Это было неприятно для «Ювентуса», но мы преодолели все препятствия. Мы продолжаем быть командой и двигаться к цели вместе», — цитирует итальянца Football Italia.

Ещё один футболист «Ювентуса», Федерико Бернардески, отметил, что Роналду крайне тяжело воспринял удаление. Сразу по оглашении вердикта, португалец упал на газон и закрыл лицо руками. Покидая газон «Местальи», он не смог сдержать слёз.

«Красная карточка повлияла на развитие матча и осложнила всё. Я не считаю, что решение арбитра было правильным. Но мы не могли ничего изменить. Криштиану пришлось непросто. Он играл здорово, но всё изменилось в одно мгновение. Тем не менее я уверен, что Роналду станет ещё лучше, когда вернётся», — рассказал Бернардески.

Хавбек туринского клуба Миралем Пьянич, в свою очередь, провёл параллели с поединком против французского «Лиона» в сезоне-2016/17. Тогда «Ювентус» с трудом добился гостевой победы со счётом 1:0, а на 54-й минуте был удалён хавбек Марио Лемина.

«Футбол — странная игра. Мы могли вести со счётом 4:0 уже в начале матча, но затем последовало это нелепое удаление. Это напомнило мне игру с «Лионом». Тогда мы тоже заработали красную карточку, но смогли найти в себе силы победить и затем добраться до финала», — заявил Пьянич.

Наставник «Валенсии» Марселино признался, что не видел эпизода с нарушением правил, однако стал свидетелем драмы, разыгравшейся на поле после того, как арбитр применил санкции по отношению к пятикратному обладателю «Золотого мяча».

«Криштиану был явно задет этим и плакал. Уходя с поля, он сказал, что не сделал ничего плохого», — признался Марселино.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предпочёл не рассуждать о правильности решения Брыха, однако выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) могла бы помочь немцу разобраться в данном эпизоде.

«Оставлять команду в меньшинстве в первом туре Лиги чемпионов — такие решения вызывают у меня разочарование. Мы сегодня могли проиграть из-за этого», — сказал Аллегри.

Как стало позднее известно испанскому изданию Marca, в перерыве между вице-президентом «Ювентуса» Павлом Недведом и Брыхом едва не разгорелся конфликт в связи со случившимся. Чех оказался крайне недоволен решением немецкого судьи и собирался выяснить с ним отношения. Однако бригада арбитров проследовала прямиком в подтрибунное помещение, миновав рассерженных представителей бьянконери.

Негодовала после удаления брата и Катя Авейру. По мнению сестры футболиста, удаление Криштиану является «позором для всего футбола».

«Справедливость ещё восторжествует. Они хотят уничтожить Криштиану, но Бог никогда не спит», — написала Авейру на своей странице в Instagram.

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Схожего мнения придерживается и бывший партнёр Роналду по «Реалу» Тео Эрнандес, который подверг критике действия немецкого арбитра на своей странице в Twitter.

«Удаление Роналду вызывает сожаление. Это позор», — заявил Эрнандес.

Легенда туринского клуба Алессандро Дель Пьеро также поддержал португальца и выразил мнение, что подобные нарушения правил не заслуживают выдворения с поля.

«Возможно, стоило показать жёлтую карточку, чтобы всех успокоить. Но это не настолько вопиющее нарушение, бывают значительно хуже», — приводит слова Дель Пьеро Sky Sport Italia.

Не оставил этот эпизод без внимания и бывший партнёр Роналду по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд. На своей странице в Twitter он оставил сообщение, в котором призвал «Ювентус» оспорить судейское решение.

Примечательно, что на этом неудачи Роналду могут не закончиться. Футболист «Ювентуса» гарантированно пропустит домашний матч второго тура Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз», но срок его отстранения может быть продлён. Если в УЕФА усмотрят умышленную грубость в действиях португальца, ему грозит трёхматчевая дисквалификация.